به گزارش خبرنگار میراثآریا، سیدرضا صالحیامیری در نشست شورای اداری شهرستان خوانسار با ادای احترام به شهدای انقلاب اسلامی و شهدای «جنگ رمضان»، امنیت و آرامش امروز ایران را مرهون ایثار و جانفشانی شهیدانی دانست که برای «بقای ایران، عزت ملی و حفظ تمامیت کشور» از جان خود گذشتند.
وی با اشاره به تحولات اجتماعی پس از جنگ اخیر، از وقوع یک «انقلاب معرفتی» در جامعه ایران سخن گفت و اظهار کرد: جامعهای که در ماههای گذشته زخم و شکاف را تجربه کرده بود، در بزنگاه تاریخی جنگ رمضان، به سوی همبستگی، همدلی و همصدایی ملی حرکت کرد و میلیونها ایرانی در سراسر کشور، بدون سازماندهی رسمی، برای دفاع از ایران و نظام سیاسی خود به میدان آمدند.
وزیر میراثفرهنگی با تاکید بر اینکه حضور مردم در صحنه، بزرگترین پشتوانه دولت، مجلس و همه نهادهای حاکمیتی است، افزود: هیچ ساختار حکمرانی بدون مردم و بدون سرمایه اجتماعی قادر به استمرار و اداره کشور نخواهد بود.
صالحیامیری با انتقاد از نگاههای جناحی، تصریح کرد: هیچکس حق ندارد مردم را متعلق به خود بداند؛ انسجام ملی ایجادشده در جریان جنگ رمضان مهمترین سرمایه راهبردی جمهوری اسلامی ایران است و نباید این سرمایه اجتماعی با حاشیهسازیها و رفتارهای تفرقهآفرین تضعیف شود.
ضرورت گفتوگو با نسل جدید
وزیر میراثفرهنگی در بخش دیگری از سخنان خود، با تاکید بر تغییرات نسلی و اجتماعی در ایران، تنها اصل ثابت در جامعه ایران را، تغییر دانست و افزود: نسل جدید، خلاق، پرسشگر و دارای سبک زیست متفاوتی است و نمیتوان با ابزار و شیوه گذشته، جامعه را اداره کرد.
وی ادامه داد: اگر شکافهایی در جامعه وجود دارد، بخشی از آن ناشی از کمکاری و کژکارکردی ما مسئولان است؛ بنابراین باید از مسیر گفتوگو، اقناع، مدارا و رواداری با نسل جوان سخن گفت.
صالحیامیری تصریح کرد: پذیرش تکثر اجتماعی، فرهنگی و فکری، ضرورتی اجتنابناپذیر برای آینده ایران است و اصرار بر اینکه همه مانند ما بیندیشند، پاسخگو نیست.
توسعه؛ تنها راه نجات ایران
وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، توسعه را «تنها گزینه ممکن برای نجات ایران» توصیف کرد و گفت: توسعه اقتصادی، فرهنگی، گردشگری، پزشکی، فناوری و اجتماعی باید بهصورت همزمان در کشور دنبال شود.
وی با اشاره به فعالیت بیش از ۳۲۰۰ پروژه گردشگری در کشور، حجم سرمایهگذاری جاری در این بخش را بیش از ۱۳۰۰ همت اعلام کرد و افزود: سرمایهگذاری امروز، عبادت، میدانداری و خدمت به آینده ایران است.
صالحیامیری با تاکید بر ضرورت حمایت از سرمایهگذاران داخلی و ایرانیان خارج از کشور اظهار کرد: نباید سرمایهگذار را از اقدامات خود پشیمان کنیم؛ سرمایه، مقدس است و باید تکریم شود.
وی همچنین از ایرانیان خارج از کشور دعوت کرد سرمایههای خود را برای توسعه ایران به داخل کشور منتقل کنند و گفت: ایرانیان خارج از کشور در جریان جنگ اخیر، با غیرت و شرافت در کنار ملت ایران ایستادند.
خوانسار؛ میراث زنده فرهنگ و تمدن ایران
وزیر میراثفرهنگی در ادامه، شهرستان خوانسار را «سرزمینی با روح فرهنگی، تاریخی و تمدنی» توصیف کرد و گفت: خوانسار فقط مجموعهای از خیابان و ساختمان نیست؛ این دیار، روح فرهنگ، علم، ادب و هویت ایرانی را در خود جای داده است.
وی با اشاره به جایگاه شخصیتهای علمی و مذهبی این منطقه، از جمله آیتالله سیداحمد خوانساری، تاکید کرد: خوانسار همواره یکی از کانونهای مهم فرهنگ، مذهب و دانش در ایران بوده است.
صالحیامیری همچنین خواستار معرفی ظرفیتهای گردشگری، باغها، بناهای تاریخی و میراثفرهنگی این منطقه به جهانیان شد و تصریح کرد: «گنباید درهای شهرها را به روی گردشگران بست؛ باید زیباییهای ایران را به رخ جهان کشید.
ایران؛ قدرت آینده تمدنی جهان
وزیر میراثفرهنگی با اشاره به ظرفیتهای تاریخی و تمدنی ایران گفت: ایران با یک میلیون اثر تاریخی، ۴۳ هزار اثر ثبت ملی و دهها پرونده ثبت جهانی، یکی از بزرگترین قدرتهای تمدنی جهان است.
صالحیامیری افزود: باید ایران فرهنگی و ایران تمدنی را به جهان معرفی کنیم؛ جهانیان باید بدانند ایران سرزمینی با تاریخی کهن، تمدنی عمیق و فرهنگی ماندگار است.
ایرانِ جدید در دوران پساجنگ
وزیر میراثفرهنگی در بخش پایانی سخنان خود، با اشاره به تحولات ژئوپلیتیکی منطقه، تصریح کرد: جهان امروز در حال شناخت ایران جدید است؛ ایرانی که با اتکا به انسجام ملی، مقاومت مردم و اقتدار میدانی، قدرتهای بزرگ جهان را در منطقه با چالش مواجه کرده است.
وی از شکلگیری «گردشگری جدید» در جنوب ایران سخن گفت و تاکید کرد: جهانیان میخواهند ایران جدید را بشناسند؛ ایرانِ پساجنگ، ایرانِ توسعه، تمدن، اقتدار و همبستگی ملی خواهد بود.
