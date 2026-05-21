۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۱۴:۰۰

حضور صالحی‌امیری بر سر مزار شهید سپهبد حسین سلامی در گلپایگان/ تجدید میثاق با مکتب مقاومت و پاسداری از عزت ملی

حضور صالحی‌امیری بر سر مزار شهید سپهبد حسین سلامی در گلپایگان/ تجدید میثاق با مکتب مقاومت و پاسداری از عزت ملی

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، ظهر پنج‌شنبه ۳۱ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ و در سومین روز سفر استانی خود به اصفهان، با حضور در گلزار شهدای روستای وانشان گلپایگان بر مزار شهید سپهبد حسین سلامی حاضر شد و با گرامی‌داشت یاد و خاطره فرمانده شهید سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، بر استمرار راه شهیدان مقاومت، صیانت از هویت ملی و پاسداری از اقتدار جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سیدرضا صالحی‌امیری وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ظهر امروز پنج‌شنبه ۳۱ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ در ادامه برنامه‌های سومین روز سفر استانی خود به استان اصفهان، با استقبال مسئولان محلی وارد شهرستان گلپایگان شد.

وزیر میراث‌فرهنگی در نخستین برنامه حضور خود در این شهرستان، با حضور در گلزار شهدای روستای وانشان، بر مزار شهید سپهبد حسین سلامی حاضر شد و با قرائت فاتحه و ادای احترام، یاد و خاطره این فرمانده برجسته و اثرگذار سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را گرامی داشت.

حضور صالحی‌امیری بر سر مزار شهید سپهبد حسین سلامی در گلپایگان/ تجدید میثاق با مکتب مقاومت و پاسداری از عزت ملی

صالحی‌امیری در این آیین، مقام والای شهدای انقلاب اسلامی و مدافعان عزت و امنیت ایران اسلامی را تجلی عالی‌ترین مراتب ایثار، وفاداری و مسئولیت‌پذیری تاریخی دانست و تاکید کرد: ملت ایران، سرمایه عظیم اقتدار، استقلال و امنیت پایدار خود را مرهون فرهنگ شهادت و مجاهدت کسانی می‌داند که با ایمان، اخلاص و روحیه فداکاری، از کیان کشور و آرمان‌های انقلاب اسلامی پاسداری کردند.

وی همچنین با اشاره به جایگاه راهبردی فرهنگ مقاومت در تقویت انسجام ملی افزود: بزرگداشت نام و یاد شهیدان، بازخوانی مستمر مکتبی هویت‌آفرین است که ضامن پایداری، عزت و اقتدار جمهوری اسلامی ایران در برابر تهدیدات و تهاجمات دشمنان به شمار می‌رود.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی تصریح کرد: خون پاک شهیدان، پشتوانه استمرار امنیت، پیشرفت و ثبات کشور است و ملت ایران همواره نشان داده‌اند که در صیانت از آرمان‌های ملی و ارزش‌های انقلاب اسلامی، استوار و متحد باقی خواهند ماند.

شهید سپهبد حسین سلامی، فرمانده اسبق سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در جریان جنگ ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی علیه ملت ایران به شهادت رسید و نام او به‌عنوان یکی از چهره‌های شاخص مقاومت و حافظان امنیت ملی در حافظه تاریخی ملت ایران ماندگار شده است.

انتهای پیام/

کد خبر 1405023102410
مهدی نورعلی
دبیر مهدی نورعلی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha