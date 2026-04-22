سپاه پاسداران، ضامن امنیت، ثبات و بقای ایران است

بهگزارش خبرنگار میراثآریا، سیدرضا صالحیامیری در پیامی بهمناسبت سالروز تأسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، با تبیین جایگاه راهبردی این نهاد اظهار کرد: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که از بطن و ماهیت انقلاب اسلامی برآمده است، از ابتدای شکلگیری تاکنون بهعنوان یکی از ارکان اصلی در تضمین بقای ایران، انقلاب و نظام سیاسی کشور ایفای نقش کرده است.
وی با تاکید بر کارکردهای بنیادین سپاه افزود: این نهاد در کنار سایر نیروهای مسلح، با اتکا به تجربه انباشته، آمادگی عملیاتی و انسجام سازمانی، ضامن ثبات، اقتدار و صیانت از ایران، مردم و نظام جمهوری اسلامی در برابر تهدیدات پیچیده و چندلایه امروز است.
وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی با اشاره به کارنامه بیش از چهار دههای سپاه پاسداران تصریح کرد: سپاه در طول این سالها همواره بهعنوان سدی مستحکم در برابر تهدیدات و دشمنیها عمل کرده و در بزنگاههای حساس، نقشی تعیینکننده در حفظ امنیت ملی و تمامیت ارضی کشور ایفا کرده است.
صالحیامیری در بخش پایانی این پیام، ضمن گرامیداشت سالروز تأسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، این مناسبت را به فرماندهان، پاسداران، خانوادههای معظم شهدا و ایثارگران تبریک گفت و از مجاهدتها و تلاشهای آنان در مسیر صیانت از امنیت و ثبات کشور قدردانی کرد.
