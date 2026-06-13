به گزارش خبرنگار میراثآریا، اسماعیل بقایی شنبه ۲۳ خرداد در بازدید از آرامگاه باباطاهر ضمن اشاره به آسیبهای وارد شده به این مجموعه تاریخی در جریان تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی و آمریکا، تأکید کرد: هرگونه آسیب به ابنیه تاریخی و اماکن فرهنگی بر اساس حقوق بینالملل مصداق جنایت جنگی است و جمهوری اسلامی ایران این موارد را بهصورت مستند پیگیری خواهد کرد.
سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به اینکه باباطاهر یکی از مفاخر ملی و ادبی کشور است، افزود: نخستین موضوعی که در بدو ورود به این مجموعه تاریخی توجه مرا جلب کرد، آسیبهایی بود که در جریان تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی و آمریکا به این مجموعه وارد شده است.
او ادامه داد: متاسفانه دیوارهای این بنای تاریخی بر اثر حمله موشکی رژیم صهیونیستی به مناطق اطراف آرامگاه دچار خسارت و آسیب شدهاند.
بقایی با تأکید بر جایگاه میراثفرهنگی در حقوق بینالملل، تصریح کرد: هرگونه آسیب زدن به ابنیه تاریخی، آثار باستانی و میراثفرهنگی ملتها بر اساس موازین و قواعد حقوق بینالملل، جنایت جنگی محسوب میشود و مسئولیت این اقدامات متوجه عاملان آن است.
او خاطرنشان کرد: آرامگاه باباطاهر تنها مکانی نیست که در جریان جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی دچار آسیب شده است بلکه بسیاری از بناهای تاریخی کشور در استانهای مختلف از جمله اصفهان، کردستان و تهران، در جریان این تجاوزات آسیب دیدهاند.
بقایی ادامه داد: وظیفه ما در وزارت امور خارجه این است که این موارد را بهصورت دقیق مستندسازی و برای افکار عمومی جهان تبیین کنیم تا ماهیت تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی و جنایتهایی که در جریان این جنگ تحمیلی رخ داده است، بیش از پیش روشن شود.
سخنگوی وزارت امور خارجه درباره هدف سفر خود به همدان نیز گفت: این سفر به منظور شرکت در مراسم سالگرد شهادت سپهبد شهید علی شادمانی، فرمانده شهید قرارگاه مرکزی خاتمالانبیا(ص)، انجام شده است و توفیق حاصل شد از آرامگاه باباطاهر نیز بازدید داشته باشیم.
او همچنین با اشاره به خسارات وارد شده به زیرساختهای غیرنظامی استان همدان در جریان تجاوزات اخیر گفت: در جریان تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی متوجه شدم که شمار قابل توجهی از اهداف غیرنظامی در همدان مورد تعرض قرار گرفتهاند.
بقایی افزود: از جمله این اماکن یک سوله حاوی دارو و شیرخشک و همچنین یکی از سردخانههای استان که حجم قابل توجهی از کالاهای مصرفی مردم در آن نگهداری میشده است.
سخنگوی وزارت امور خارجه تأکید کرد: این اقدامات بهخوبی نشان میدهد که رژیم صهیونیستی نهتنها میراثفرهنگی و هویت تاریخی ملت ایران را هدف قرار داده، بلکه زیرساختهایی را نیز مورد حمله قرار داده است که مستقیماً با تأمین نیازهای اساسی مردم و معیشت عمومی ارتباط دارند.
بقایی در پایان گفت: تعرض به آرامگاه باباطاهر و دیگر آثار تاریخی کشور از یک سو و حمله به مراکز مرتبط با تأمین دارو، اقلام ضروری و ارزاق عمومی مردم از سوی دیگر، بخشی از واقعیت رویکرد و اهدافی است که رژیم صهیونیستی و حامیان آن در جریان این تجاوز وحشیانه علیه ملت ایران دنبال میکردند.
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