۲۳ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۹:۵۶

بازدید سخنگوی وزارت امور خارجه از آرامگاه باباطاهر/ آسیب به میراث‌فرهنگی ایران مصداق جنایت جنگی است

بازدید سخنگوی وزارت امور خارجه از آرامگاه باباطاهر/ آسیب به میراث‌فرهنگی ایران مصداق جنایت جنگی است

سخنگوی وزارت امور خارجه آسیب به میراث‌فرهنگی کشور در جریان تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی و آمریکا را مصداق جنایت جنگی عنوان کرد. 

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، اسماعیل بقایی شنبه ۲۳ خرداد در بازدید از آرامگاه باباطاهر ضمن اشاره به آسیب‌های وارد شده به این مجموعه تاریخی در جریان تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی و آمریکا، تأکید کرد: هرگونه آسیب‌ به ابنیه تاریخی و اماکن فرهنگی بر اساس حقوق بین‌الملل مصداق جنایت جنگی است و جمهوری اسلامی ایران این موارد را به‌صورت مستند پیگیری خواهد کرد.

سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به اینکه باباطاهر یکی از مفاخر ملی و ادبی کشور است، افزود: نخستین موضوعی که در بدو ورود به این مجموعه تاریخی توجه مرا جلب کرد، آسیب‌هایی بود که در جریان تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی و آمریکا به این مجموعه وارد شده است. 

او ادامه داد: متاسفانه دیوارهای این بنای تاریخی بر اثر حمله موشکی رژیم صهیونیستی به مناطق اطراف آرامگاه دچار خسارت و آسیب شده‌اند.

بقایی با تأکید بر جایگاه میراث‌فرهنگی در حقوق بین‌الملل، تصریح کرد: هرگونه آسیب زدن به ابنیه تاریخی، آثار باستانی و میراث‌فرهنگی ملت‌ها بر اساس موازین و قواعد حقوق بین‌الملل، جنایت جنگی محسوب می‌شود و مسئولیت این اقدامات متوجه عاملان آن است.

بازدید سخنگوی وزارت امور خارجه از آرامگاه باباطاهر/ آسیب به میراث‌فرهنگی ایران مصداق جنایت جنگی است

او خاطرنشان کرد: آرامگاه باباطاهر تنها مکانی نیست که در جریان جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی دچار آسیب شده است بلکه بسیاری از بناهای تاریخی کشور در استان‌های مختلف از جمله اصفهان، کردستان و تهران، در جریان این تجاوزات آسیب دیده‌اند.

بقایی ادامه داد: وظیفه ما در وزارت امور خارجه این است که این موارد را به‌صورت دقیق مستندسازی و برای افکار عمومی جهان تبیین کنیم تا ماهیت تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی و جنایت‌هایی که در جریان این جنگ تحمیلی رخ داده است، بیش از پیش روشن شود.

سخنگوی وزارت امور خارجه درباره هدف سفر خود به همدان نیز گفت: این سفر به منظور شرکت در مراسم سالگرد شهادت سپهبد شهید علی شادمانی، فرمانده شهید قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا(ص)، انجام شده است و توفیق حاصل شد از آرامگاه باباطاهر نیز بازدید داشته باشیم. 

او همچنین با اشاره به خسارات وارد شده به زیرساخت‌های غیرنظامی استان همدان در جریان تجاوزات اخیر گفت: در جریان تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی متوجه شدم که شمار قابل توجهی از اهداف غیرنظامی در همدان مورد تعرض قرار گرفته‌اند.

بقایی افزود: از جمله این اماکن یک سوله حاوی دارو و شیرخشک و همچنین یکی از سردخانه‌های استان که حجم قابل توجهی از کالاهای مصرفی مردم در آن نگهداری می‌شده است.

سخنگوی وزارت امور خارجه تأکید کرد: این اقدامات به‌خوبی نشان می‌دهد که رژیم صهیونیستی نه‌تنها میراث‌فرهنگی و هویت تاریخی ملت ایران را هدف قرار داده، بلکه زیرساخت‌هایی را نیز مورد حمله قرار داده است که مستقیماً با تأمین نیازهای اساسی مردم و معیشت عمومی ارتباط دارند.

بقایی در پایان گفت: تعرض به آرامگاه باباطاهر و دیگر آثار تاریخی کشور از یک سو و حمله به مراکز مرتبط با تأمین دارو، اقلام ضروری و ارزاق عمومی مردم از سوی دیگر، بخشی از واقعیت رویکرد و اهدافی است که رژیم صهیونیستی و حامیان آن در جریان این تجاوز وحشیانه علیه ملت ایران دنبال می‌کردند.

بازدید سخنگوی وزارت امور خارجه از آرامگاه باباطاهر/ آسیب به میراث‌فرهنگی ایران مصداق جنایت جنگی است

بازدید سخنگوی وزارت امور خارجه از آرامگاه باباطاهر/ آسیب به میراث‌فرهنگی ایران مصداق جنایت جنگی است

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کد خبر 1405032302038
آزاده صفی
دبیر مرضیه امیری

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