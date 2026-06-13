به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سیدرضا صالحی‌امیری، وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، امروز شنبه ۲۳ خرداد ماه ۱۴۰۵ در جریان سفر رسمی به اسپانیا برای شرکت در یکصدوبیست‌وششمین اجلاس شورای اجرایی سازمان جهانی گردشگری، به همراه اعضای هیأت جمهوری اسلامی ایران از هشتاد و پنجمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب مادرید در پارک تاریخی رتیرو بازدید کرد.

این بازدید در چارچوب برنامه‌های فرهنگی و دیپلماسی عمومی هیأت ایرانی انجام شد و فرصتی فراهم آورد تا وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی از نزدیک با یکی از برجسته‌ترین رویدادهای فرهنگی اروپا آشنا شود؛ رویدادی که طی دهه‌های اخیر به الگویی موفق در بهره‌گیری از ظرفیت‌های فرهنگی برای ارتقای سرمایه اجتماعی، توسعه گردشگری فرهنگی و تقویت اقتصاد خلاق تبدیل شده است.

صالحی‌امیری در جریان این بازدید، ضمن حضور در بخش‌های مختلف نمایشگاه و گفت‌وگو با شماری از ناشران، فعالان فرهنگی و دست‌اندرکاران صنعت نشر، در جریان تازه‌ترین تحولات، روندها و ظرفیت‌های حوزه کتاب، نشر و رویدادهای فرهنگی در اسپانیا قرار گرفت.

نمایشگاه کتاب مادرید از مهم‌ترین رویدادهای فرهنگی اسپانیا و یکی از شناخته‌شده‌ترین گردهمایی‌های عمومی حوزه کتاب و نشر در اروپا به شمار می‌رود که هر ساله در فضای باز و تاریخی پارک رتیرو برگزار می‌شود. این رویداد با حضور گسترده ناشران، کتاب‌فروشی‌ها، نویسندگان، نهادهای فرهنگی و علاقه‌مندان کتاب، بستری پویا برای تعامل میان فرهنگ، شهر و گردشگری فراهم می‌کند و نقش مهمی در ارتقای جایگاه فرهنگی مادرید در عرصه بین‌المللی دارد.

دوره هشتاد و پنجم این نمایشگاه از ۲۹ مه تا ۱۴ ژوئن ۲۰۲۶ با محور محتوایی «طنز» و شعار «خواندن و خندیدن؛ دو شیوه مقاومت» برگزار شده است. در این دوره، بیش از ۳۵۰ غرفه شامل ناشران، کتاب‌فروشی‌ها، توزیع‌کنندگان و مؤسسات فرهنگی در مسیر اصلی پارک رتیرو مستقر شده‌اند و مجموعه‌ای متنوع از برنامه‌های فرهنگی از جمله معرفی و رونمایی کتاب، نشست‌های تخصصی، دیدار نویسندگان با مخاطبان، مراسم امضای کتاب و برنامه‌های ویژه کودک و نوجوان را برگزار می‌کنند.

برآوردها نشان می‌دهد این نمایشگاه سالانه بین ۷۰۰ هزار تا یک میلیون نفر بازدیدکننده را جذب می‌کند؛ ظرفیتی که آن را به نمونه‌ای موفق از گردشگری فرهنگی، توسعه اقتصاد فرهنگ و مشارکت اجتماعی تبدیل کرده است.

بازدید وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی از این رویداد بین‌المللی، فرصتی برای مطالعه و ارزیابی تجربه اسپانیا در بهره‌گیری از ظرفیت‌های فرهنگی برای رونق‌بخشی به فضاهای شهری، تقویت صنایع خلاق و توسعه گردشگری مبتنی بر فرهنگ و هویت بود؛ تجربه‌ای که می‌تواند در سیاست‌گذاری و طراحی رویدادهای فرهنگی در ایران نیز مورد توجه قرار گیرد.

صالحی‌امیری در حاشیه این بازدید با تاکید بر نقش راهبردی رویدادهای فرهنگی در تقویت ارتباطات بین‌المللی اظهار کرد: فرهنگ، مؤثرترین زبان گفت‌وگو میان ملت‌هاست و رویدادهای فرهنگی می‌توانند زمینه‌ساز شناخت متقابل، تقویت پیوندهای انسانی، معرفی ظرفیت‌های تمدنی کشورها و توسعه پایدار گردشگری فرهنگی باشند.

وی همچنین بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های فرهنگ، کتاب و صنایع خلاق در مسیر توسعه دیپلماسی فرهنگی و افزایش تعاملات میان ملت‌ها تاکید کرد و این حوزه را یکی از مهم‌ترین عرصه‌های گسترش همکاری‌های فرهنگی در جهان معاصر دانست.

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