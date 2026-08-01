کردونی: فاجعه میناب شاهد تاریخی جنایت علیه کودکان در حافظه جهان است

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، روزبه کردونی، مشاور وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، در آیین افتتاح نمایشگاه شهدای مدرسه شجره طیبه میناب در نجف اشرف، با تشریح اهداف برگزاری این رویداد فرهنگی، اظهار کرد: این نمایشگاه با دستور و تاکید سیدرضا صالحی‌امیری، وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و در چارچوب رویکرد فرهنگی و تمدنی وزارتخانه برگزار شده است؛ رویکردی که بر این اصل استوار است که فاجعه میناب شاهد تاریخی جنایت علیه کودکان در حافظه تاریخی ایران، منطقه و جهان است.

وی افزود: از نخستین روزهای وقوع این حادثه، تاکید وزیر میراث‌فرهنگی بر این بود که میناب نباید در چرخه پرشتاب اخبار جنگ محو یا به دست فراموشی سپرده شود؛ زیرا هرگاه حافظه تاریخی ملت‌ها تضعیف شود، زمینه برای تحریف واقعیت‌ها و تکرار فجایع انسانی فراهم خواهد شد.

کردونی با تبیین اهمیت ثبت و روایت حرفه‌ای رخدادهای تاریخی، به تجربه‌های شناخته‌شده جهانی اشاره کرد و گفت: هیروشیما امروز تنها نام شهری نیست که در سال ۱۹۴۵ هدف بمباران اتمی قرار گرفت؛ موزه‌ها، اسناد، اشیای به‌جامانده از قربانیان و روایت بازماندگان، آن را به بخشی از حافظه جهانی درباره پیامدهای ویرانگر جنگ تبدیل کرده‌اند. همچنین تصاویر، اسناد و روایت‌های مربوط به جنگ ویتنام نشان داد که چگونه می‌توان یک رخداد تاریخی را از سطح یک خبر عبور داد و به شاهدی ماندگار برای قضاوت تاریخ و وجدان بشری بدل ساخت.

وی تصریح کرد: مقصود از این مقایسه، همسان‌انگاری مقیاس، نوع سلاح یا تعداد قربانیان نیست. بلکه تاکید بر ضرورت ثبت علمی، مستندسازی دقیق و روایت حرفه‌ای فاجعه میناب است تا این رخداد در گذر زمان دستخوش تحریف، انکار یا فراموشی نشود و به‌عنوان بخشی از حافظه تاریخی معاصر باقی بماند.

مشاور وزیر میراث‌فرهنگی با اشاره به برگزاری این نمایشگاه در آستانه اربعین حسینی در نجف اشرف اظهار داشت: این نمایشگاه با همکاری بیت آیت‌الله سیدجواد شهرستانی، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی برپا شده و با توجه به حضور زائرانی از کشورهای مختلف، بستری برای انتقال پیام انسانی این فاجعه به افکار عمومی جهان فراهم کرده است.

وی ادامه داد: در این نمایشگاه، تلاش شده است روایت انسانی این حادثه بازآفرینی شود تا مخاطب دریابد قربانیان میناب، کودکانی با هویت، نام، خانواده، کلاس درس، آرزوها و آینده‌ای ناتمام بودند. گاه یک کیف مدرسه، یک دفتر مشق، یک نیمکت خالی یا تصویری از لبخند یک کودک، بیش از ده‌ها گزارش و تحلیل، حقیقت یک فاجعه را برای وجدان انسان آشکار می‌کند.

کردونی همچنین از انجمن صریر به‌عنوان برگزارکننده این نمایشگاه و نیز از همکاری بیت آیت‌الله سیدجواد شهرستانی، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و همه مجموعه‌های همکار در برپایی این رویداد فرهنگی قدردانی کرد.

انتهای پیام/