به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، نمایشگاه «زنگ آخر» با محوریت پاسداشت یاد شهدای مدرسه شجره طیبه میناب، امروز شنبه ۱۰ مردادماه ۱۴۰۵ با قرائت پیام سیدرضا صالحی‌امیری، وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، در نجف اشرف گشایش یافت.

این رویداد فرهنگی ـ هنری با حضور مدیران وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، اعضای شورای راهبردی این وزارتخانه، جمعی از شخصیت‌های فرهنگی و مسئولان عراقی، هنرمندان ایرانی و فعالان حوزه‌های خوشنویسی، نگارگری و عکاسی برگزار شد و همزمان با ایام اربعین حسینی، میزبان زائران و علاقه‌مندان به هنر متعهد خواهد بود.

در آیین افتتاح این نمایشگاه، پیام سیدرضا صالحی‌امیری، وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، قرائت شد.

متن کامل این پیام به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

برگزاری نمایشگاه «زنگ آخر» در نجف اشرف، فرصتی برای پاسداشت یاد شهدای مدرسه شجره طیبه میناب و روایت مظلومیت کودکانی است که قربانی جنگ و تجاوز شدند.

در این میان، وظیفه خود می‌دانم با نهایت احترام، از مرجعیت عالی‌قدر شیعه در نجف اشرف، به‌ویژه حضرت آیت‌الله العظمی سیدعلی حسینی سیستانی، به سبب نگاه انسانی، پدرانه و همدلانه نسبت به مردم ایران و خانواده‌های داغدار میناب، صمیمانه قدردانی کنم. این همراهی بار دیگر نشان داد که مرجعیت شیعه در لحظات دشوار، پناهگاه اخلاقی و معنوی مردمان این منطقه و مظهر کرامت، همدلی و مسئولیت انسانی است.

همچنین از حضرت آیت‌الله سیدجواد شهرستانی و مجموعه‌های فرهنگی همراه، به‌ویژه خانه هنر و اندیشه صریر، برای پیگیری‌ها، حمایت‌ها و اهتمام ارزشمندشان در پاسداشت یاد شهدای میناب سپاسگزارم.

«زنگ آخر» روایتی است برای ماندگار کردن نام کودکانی که رؤیاهایشان ناتمام ماند. هنر می‌تواند رنج را به حافظه و حافظه را به مسئولیت تبدیل کند.

امیدوارم این رویداد، نمادی دیگر از پیوند عمیق معنوی، فرهنگی و تاریخی دو ملت ایران و عراق و گامی در مسیر گسترش دوستی و همدلی میان آنان باشد.

گفتنی است نمایشگاه «زنگ آخر» با مشارکت انجمن صریر وابسته به بیت آیت‌الله سیدجواد شهرستانی، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی برگزار شده است. این نمایشگاه با بهره‌گیری از آثار خوشنویسی، روایت‌های تصویری و اسناد هنری مرتبط با فاجعه مدرسه شجره طیبه میناب، می‌کوشد ضمن زنده نگه داشتن یاد کودکان شهید این حادثه، ظرفیت هنر را در انتقال پیام صلح، عدالت، مسئولیت انسانی و همبستگی فرهنگی میان ملت‌ها به نمایش بگذارد.

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