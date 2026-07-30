به گزارش خبرنگار میراثآریا، محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور، روز پنجشنبه ۸ مردادماه، در دیدار با پیشکسوتان میراثفرهنگی و سیدرضا صالحیامیری، وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، با بیان اینکه حضور در جمع پیشکسوتان میراثفرهنگی مایه افتخار است، اظهار کرد: بخش مهمی از موفقیتها و پیروزیهای جمهوری اسلامی ایران در عرصه جنگ نرم، مرهون تلاش، دانش و مجاهدت پیشکسوتان، پژوهشگران و فعالان حوزه میراثفرهنگی است.
وی با تاکید بر جایگاه ممتاز تمدن ایرانی در جهان افزود: امروز هیچکس نمیتواند جایگاه میراثفرهنگی ایران را زیر سؤال ببرد. ایران با اتکا به پیشینه تمدنی و فرهنگی خود، در عرصه بینالمللی از سرمایهای برخوردار است که قدرتهای بزرگ نیز توان انکار آن را ندارند.
معاون اول رئیسجمهور با اشاره به تحولات و رخدادهای سالهای اخیر تصریح کرد: اگر به حوادث دو سال گذشته بنگریم، بهروشنی درمییابیم که یکی از مهمترین عوامل موفقیت و ایستادگی ملت ایران در برابر فشارها و دشمنیهای نظام سلطه، سرمایه تمدنی و میراثفرهنگی کشور بوده است. میراثفرهنگی زیربنای اصلی انسجام ملی است و هر زمان نام ایران برده میشود، همه ایرانیان فارغ از هر تفاوتی، حول هویت ملی خود به وحدت و همبستگی میرسند.
عارف ادامه داد: تجربه پنج دهه گذشته نشان داده است که در بزنگاههای تاریخی، این تمدن و فرهنگ ایرانی بوده که بهعنوان پشتوانه پیروزیهای ملی ایفای نقش کرده است. میراثفرهنگی امانتی تاریخی در اختیار ماست و حفظ، احیا و پاسداری از آن، وظیفهای ملی، دینی و تمدنی بهشمار میرود.
وی ضمن قدردانی از تلاشهای پیشکسوتان، متخصصان و حافظان میراثفرهنگی گفت: این عزیزان برای ایران و تمدن ایران ایستادهاند و شایسته بالاترین تقدیر هستند.
معاون اول رئیسجمهور با توصیف مأموریت وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی اظهار کرد: این وزارتخانه در حقیقت «وزارت دفاع از تمدن و پیروزیهای نرم کشور» است و جایگاه آن در منظومه حکمرانی جمهوری اسلامی ایران، جایگاهی راهبردی، اثرگذار و آیندهساز محسوب میشود.
عارف با اشاره به ظرفیتهای گردشگری فرهنگی کشور افزود: بخش قابلتوجهی از گردشگران خارجی با انگیزه شناخت فرهنگ، تاریخ و تمدن ایران به کشور سفر کردهاند و این رویکرد باید با برنامهریزی علمی و هدفمند تقویت شود. گردشگران خارجی، مهمانان مردم ایران هستند و باید از این ظرفیت برای معرفی هرچه بهتر تمدن ایرانی بهره گرفت.
وی با تاکید بر ضرورت صیانت اصولی از آثار تاریخی خاطرنشان کرد: حفاظت و احیای میراثفرهنگی باید با سازوکارهای علمی، تخصصی و پایدار دنبال شود و در این مسیر میتوان از ظرفیت ارزشمند خیرین و مشارکتهای مردمی نیز بهرهمند شد.
معاون اول رئیسجمهور ثبتجهانی مجموعه «قلعه الموت و استحکامات وابسته» را دستاوردی ارزشمند برای کشور دانست و گفت: این موفقیت شایسته تحسین است. با توجه به محدودیتهای یونسکو و امکان ثبت تنها یک پرونده در هر سال، گاهی با خود میاندیشم که ای کاش میشد ایران را با همه عظمت تمدنیاش، یکجا در فهرست میراثجهانی ثبت کرد. اکنون باید از این ظرفیت ارزشمند برای معرفی هرچه بیشتر ایران در عرصه جهانی استفاده کنیم.
وی با اشاره به غنای تمدنی ایران تصریح کرد: دشمنان ایران، از جمله آمریکا و رژیم صهیونیستی، در برابر تمدن، فرهنگ و تاریخ چند هزار ساله این سرزمین، حرفی برای گفتن ندارند و این سرمایه فرهنگی، یکی از مهمترین مؤلفههای اقتدار ملی جمهوری اسلامی ایران است.
عارف در بخش دیگری از سخنان خود، راهبرد دولت را حفظ و بازگشت نخبگان عنوان کرد و گفت: تقویت سرمایه انسانی کشور، یکی از اولویتهای اصلی دولت است و در همین چارچوب، ارتقای جایگاه پژوهشگاه میراثفرهنگی و گردشگری نیز باید با جدیت دنبال شود.
وی در پایان از مأموریت به وزیر علوم، تحقیقات و فناوری برای گسترش همکاریهای مشترک با وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خبر داد و افزود: در جلسه آینده هیئت دولت، هماهنگیهای لازم برای توسعه همکاریهای علمی، پژوهشی، آموزشی و دانشگاهی میان دو وزارتخانه انجام خواهد شد تا از ظرفیتهای علمی کشور در مسیر صیانت، پژوهش و توسعه میراثفرهنگی به بهترین شکل استفاده شود.
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