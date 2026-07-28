مصوبات سفرهای استانی در چارچوب قانون بودجه است

به گزارش میراثآریا، نشست محمدجعفر قائمپناه، معاون اجرایی رئیسجمهوری، امروز سه شنبه ۶ مردادماه جاری با مجمع نمایندگان استان آذربایجان شرقی در مجلس شورای اسلامی با حضور بهرام سرمست استاندار آذربایجان شرقی برگزار شد.
در این نشست که در آستانه سفر رئیسجمهوری به آذربایجان شرقی برگزار شد، قائمپناه ضمن شنیدن دیدگاهها، پیشنهادها و دغدغههای نمایندگان حوزههای انتخابیه مختلف استان، بر نقش مهم نظرات آنان در تدوین برنامه سفر و تعیین اولویتهای مصوبات تأکید کرد.
معاون اجرایی رئیسجمهوری با اشاره به رویکرد دولت در سفرهای استانی تاکید کرد: نگاه دولت این است که آنچه به عنوان مصوبه سفر تصویب میشود، قابلیت اجرا داشته باشد و مردم آثار و نتایج آن را در زندگی خود مشاهده کنند.
وی افزود: تاکنون اعتبارات هر آنچه در سفرهای استانی به تصویب رسیده، به صورت صددرصدی و حتی بیشتر از میزان پیشبینیشده پرداخت شده است و دولت تلاش دارد با پایبندی به تعهدات خود، اعتماد مردم را تقویت کند.
قائمپناه با اشاره به جایگاه آذربایجان شرقی در کشور تصریح کرد: این استان با برخورداری از ظرفیتهای مهم در حوزههای صنعتی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، نیازمند نگاه ویژهتری است و باید مسائل و فرصتهای آن با توجه بیشتری دنبال شود.
نمایندگان مردم آذربایجان شرقی در مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست، ضمن طرح مسائل و مشکلات حوزههای انتخابیه خود، دیدگاهها و پیشنهادهایشان را برای سفر رئیسجمهور ارائه کردند.
نمایندگان همچنین با اشاره به عملکرد دولت چهاردهم، از رویکرد و اقدامات دکتر مسعود پزشکیان تقدیر کردند و وی را فردی آشنا با مسائل کشور و استان آذربایجان شرقی دانستند. آنان بر مردمی بودن، توجه به عدالت در توزیع امکانات، استفاده از ظرفیت کارشناسان و تلاش دولت برای حل مسائل اساسی کشور تاکید کردند.
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