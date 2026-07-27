به گزارش میراث آریا، رضا سپهوند نماینده مردم خرم‌آباد در مجلس شورای اسلامی با اشاره به زمزمه‌های افزایش قیمت بنزین و تغییر در میزان سهمیه‌ها بیان کرد: مجلس طبق قانون هدفمندی یارانه‌ها که مصوب سال ۱۳۸۸ است، همچنین طبق برنامه هفتم توسعه و قوانین بودجه سنوات گذشته، به‌ویژه بودجه سال ۱۴۰۵، اختیارات مربوط به تغییر قیمت حامل‌های انرژی را بر عهده دولت گذاشته است.

دولت می‌تواند بر اساس شرایط قیمت بنزین را تغییر دهد

او در ادامه اظهار کرد: بر اساس اختیاراتی که مجلس به دولت داده است، دولت بر اساس شرایط می‌تواند تغییرات لازم را اعمال کند که نمونه آن را در تعرفه‌های برق، گاز و آب مشاهده می‌کنید. در حوزه بنزین نیز افزایش نرخ سوم در سال گذشته بر همین اساس انجام شد.

کلیت مجلس مخالف افزایش قیمت بنزین است

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در حال حاضر نیز زمزمه‌هایی در دولت وجود دارد و سخنگوی دولت هم اعلام کرد که در حال بررسی افزایش نرخ سوم بنزین، یعنی کارت‌های اضطراری جایگاه‌ها هستند، اما کلیت مجلس و کمیسیون انرژی در شرایط فعلی که کشور در شرایط جنگی قرار دارد، زمان را برای افزایش قیمت مناسب نمی‌داند.

این نماینده مجلس با بیان اینکه نمایندگان با افزایش قیمت بنزین در این مقطع زمانی مخالف هستند، افزود: کمیسیون انرژی این موضوع را دنبال می‌کند تا آنچه به خیر و صلاح مردم است، اتفاق بیفتد.

فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت، اخیرا پاسخ به پرسشی درباره زمزمه‌های افزایش قیمت بنزین و تغییر در سهمیه بنزین تخصیصی به هر خانوار به خبرنگاران گفت: در زمینه بنزین ما حتما نیاز به راهبردهایی در حوزه مدیریت مصرف داریم؛ دولت با قیمتی بنزین را به مردم می‌دهد که یارانه‌ای هم به آن تخصیص می‌گیرد، بنابراین برای تراز کردن بنزین باید راهکاری اتخاذ شود و این امر قطعی و یقینی است.

سخنگوی دولت درباره احتمال تغییر در سهمیه یا قیمت بنزین اظهار کرد: اینکه روی سهمیه یا روی قیمت تغییر ایجاد شود، حتماً مثل دفعه‌های پیش خدمت مردم بادقت، باشفافیت، باصراحت و صادقانه اعلام خواهد شد.

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