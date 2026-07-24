سرمایه اجتماعی، اقتدار ملی و انسجام حکمرانی؛ عوامل اصلی شکست راهبردی دشمنان ایران

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سیدرضا صالحی‌امیری، وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، جمعه دوم مردادماه ۱۴۰۵ در نشست صمیمی با جمعی از نخبگان، استادان، دانشجویان و فرهیختگان ایرانی مقیم کره‌جنوبی، ضمن تبیین آخرین تحولات کشور، شرایط منطقه و دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران در مدیریت جنگ اخیر، اظهار کرد: ایران در یکی از دشوارترین و حساس‌ترین مقاطع تاریخی یک قرن اخیر قرار گرفت؛ مقطعی که روایت‌های رسانه‌ای غرب فاصله‌ای معنادار با واقعیت‌های میدانی آن داشت.

وی با بیان اینکه تجربه چهار دهه حضور در عرصه حکمرانی، شناخت دقیقی از منطق تحولات امنیتی و سیاسی منطقه به او داده است، افزود: جمهوری اسلامی ایران همواره تلاش کرده است تنش‌های سیاسی را از ورود به عرصه تقابل نظامی بازدارد، اما در جنگ اخیر، طرف مقابل بر پایه محاسباتی نادرست، فروپاشی سریع ایران را هدف‌گذاری کرده بود.

وزیر میراث‌فرهنگی تصریح کرد: طراحان این جنگ تصور می‌کردند فشار نظامی می‌تواند به نارضایتی اجتماعی و در نهایت فروپاشی ساختار سیاسی جمهوری اسلامی منجر شود، اما آنچه در عمل رخ داد، شکل‌گیری بزرگ‌ترین جلوه همبستگی ملی و انسجام اجتماعی در سال‌های اخیر بود؛ واقعیتی که تمامی برآوردهای راهبردی آنان را با شکست مواجه کرد.

صالحی‌امیری با تاکید بر اینکه سرمایه اجتماعی بزرگ‌ترین مولفه قدرت ایران در این نبرد بود، گفت: مردم ایران بدون هیچ سازماندهی رسمی و صرفا با احساس مسئولیت نسبت به سرنوشت ایران، در صحنه حاضر شدند و از تمامیت ارضی، امنیت ملی و هویت تاریخی کشور دفاع کردند. این حضور خودجوش، بزرگ‌ترین سرمایه راهبردی جمهوری اسلامی ایران بود.

وی در ادامه، مقاومت نیروهای مسلح را یکی دیگر از عوامل تغییر معادلات جنگ دانست و افزود: توان دفاعی ایران، محاسبات قدرت‌های بزرگ را به‌طور کامل تغییر داد و نشان داد جمهوری اسلامی ایران از ظرفیت بازدارندگی مؤثر برخوردار است؛ ظرفیتی که بسیاری از مراکز مطالعاتی و اندیشکده‌های بین‌المللی نیز آن را پیش‌بینی نکرده بودند.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، سومین ضلع موفقیت ایران را انسجام دولت در مدیریت شرایط جنگی عنوان کرد و گفت: در طول این بحران، دولت با تمام ظرفیت در کنار مردم و نیروهای مسلح ایستاد و اجازه نداد کوچک‌ترین اختلالی در تامین کالاهای اساسی، سوخت، خدمات عمومی و اداره کشور ایجاد شود. استمرار خدمات عمومی و حفظ آرامش جامعه، نتیجه مدیریت منسجم و هماهنگی همه ارکان حاکمیت بود.

صالحی‌امیری با اشاره به اینکه تجربه اخیر، تصویری تازه از ایران در نظام بین‌الملل ترسیم کرده است، اظهار داشت: امروز بسیاری از تحلیلگران و حتی برخی مقامات کشورهای بزرگ، اذعان دارند که برآورد آنان از جامعه ایران، ظرفیت‌های ملی و میزان انسجام اجتماعی کشور نادرست بوده است و مقاومت ملت ایران، بسیاری از محاسبات راهبردی آنان را تغییر داده است.

وی با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران همواره از صلح پایدار استقبال کرده است، خاطرنشان کرد: موضع اصولی ایران، حمایت از پایان درگیری‌ها همراه با تضمین‌های لازم برای جلوگیری از تکرار تجاوز و حفظ حقوق ملت ایران است و این سیاست همچنان با اقتدار دنبال می‌شود.

وزیر میراث‌فرهنگی در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به اهمیت نقش ایرانیان خارج از کشور، آنان را سرمایه‌های ارزشمند تمدنی و فرهنگی ایران دانست و گفت: نخبگان ایرانی مقیم خارج از کشور می‌توانند با روایت صحیح واقعیت‌های ایران، در اصلاح تصویرسازی‌های نادرست رسانه‌ای و تقویت دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نقش‌آفرینی مؤثری داشته باشند.

صالحی‌امیری در پایان با تاکید بر اینکه عبور موفق ایران از این مقطع تاریخی، آینده‌ای مطمئن‌تر برای کشور رقم خواهد زد، تصریح کرد: اگر ملت ایران با همین انسجام، همبستگی و اعتماد متقابل مسیر پیش‌رو را ادامه دهد، معادلات امنیتی و راهبردی منطقه برای دهه‌های آینده به سود جمهوری اسلامی ایران تغییر خواهد کرد و این دستاورد، حاصل همدلی مردم، اقتدار نیروهای مسلح و انسجام ساختار حکمرانی است.

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