به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سیدرضا صالحی‌امیری، وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، روز جمعه دوم مردادماه ۱۴۰۵، در ادامه برنامه‌های خود در کره‌جنوبی، با حضور در دانشگاه ملی میراث‌فرهنگی این کشور، با رئیس، مدیران و اعضای هیئت علمی این دانشگاه دیدار و گفت‌وگو کرد و از بخش‌های مختلف آموزشی، پژوهشی و آزمایشگاهی آن بازدید به عمل آورد.

در این بازدید، مسئولان دانشگاه با تشریح ساختار آموزشی، فعالیت‌های علمی، ظرفیت‌های پژوهشی و دستاوردهای تخصصی این مرکز، وزیر میراث‌فرهنگی جمهوری اسلامی ایران را در جریان روند تربیت نیروهای متخصص و برنامه‌های این دانشگاه در حوزه‌های میراث‌فرهنگی، باستان‌شناسی، معماری، حفاظت و مرمت آثار تاریخی قرار دادند.

صالحی‌امیری: ایران و کره می‌توانند الگوی همکاری‌های علمی در حوزه میراث‌فرهنگی در آسیا باشند

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در این نشست، با ابراز خرسندی از پیشرفت‌های کره‌جنوبی در صیانت از میراث‌فرهنگی، این کشور را برخوردار از تجربه‌های ارزشمند در عرصه حفاظت و مدیریت میراث دانست و بر ضرورت بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها در چارچوب همکاری‌های دوجانبه تاکید کرد.

وی با اشاره به ساختار علمی وزارت میراث‌فرهنگی، گفت: پژوهشگاه و مراکز علمی وابسته به وزارتخانه، ظرفیت قابل توجهی در آموزش، پژوهش و تربیت نیروی انسانی متخصص ایجاد کرده‌اند و امروز توسعه همکاری‌های بین‌المللی یکی از اولویت‌های راهبردی ما در این حوزه است.

صالحی‌امیری نخستین پیشنهاد خود را تشکیل کارگروه مشترک علمی و امضای یادداشت تفاهم همکاری میان دو طرف عنوان کرد و افزود: این همکاری‌ها باید بر محور آموزش، پژوهش، انتقال تجربه و توسعه فناوری‌های نوین در حوزه میراث‌فرهنگی استوار باشد.

وی با بیان اینکه در حوزه تربیت نیروی متخصص نیازمند گسترش همکاری‌های علمی با مراکز معتبر بین‌المللی هستیم، اظهار کرد: علاقه‌مندیم از ظرفیت استادان برجسته دانشگاه ملی میراث‌فرهنگی کره در برگزاری دوره‌های تخصصی مرمت آثار تاریخی، مدیریت میراث جهانی، باستان‌شناسی، حفاظت از میراث ناملموس و مدیریت هوشمند موزه‌ها بهره‌مند شویم.

وزیر میراث‌فرهنگی همچنین تبادل استاد، دانشجو، تجربه و فناوری را از مهم‌ترین محورهای همکاری‌های آینده دانست و تصریح کرد: آمادگی داریم اساتید این دانشگاه در تهران حضور یافته و دوره‌های تخصصی آموزشی برگزار کنند و در مقابل، اساتید ایرانی نیز برای انتقال دانش و تجربه به کره‌جنوبی اعزام شوند.

صالحی‌امیری با اشاره به ظرفیت‌های گسترده میراث‌فرهنگی ایران گفت: بیش از یک میلیون اثر تاریخی در ایران شناسایی شده که تاکنون حدود ۴۳ هزار اثر آن در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است؛ ظرفیتی عظیم که همکاری‌های علمی و پژوهشی را بیش از پیش ضروری می‌سازد.

دارابی: تجربه کره در بازسازی میراث پس از جنگ، امروز برای ایران سرمایه‌ای ارزشمند است

در ادامه این نشست، علی دارابی، قائم‌مقام وزیر و معاون میراث‌فرهنگی، با تاکید بر اهمیت تعاملات دانشگاهی، اظهار کرد: گفت‌وگو در محیط دانشگاه، گفت‌وگوی اندیشه با اندیشه است و همین امر ارزش این نشست را دوچندان می‌کند.

دارابی با اشاره به خسارات ناشی از تجاوز نظامی اخیر آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران گفت: متاسفانه در جریان این حملات، ۱۴۹ اثر تاریخی کشور آسیب دید که اکنون حفاظت، مرمت و بازسازی آنها در دستور کار وزارت میراث‌فرهنگی قرار دارد.

معاون میراث‌فرهنگی، تجربه کره‌جنوبی در بازسازی آثار تاریخی پس از جنگ را الگویی ارزشمند توصیف کرد و افزود: انتقال این تجربیات می‌تواند در فرآیند احیای آثار آسیب‌دیده ایران بسیار راهگشا باشد و یکی از مهم‌ترین محورهای همکاری مشترک دو کشور را شکل دهد.

وی همچنین ظرفیت‌های ایران در حوزه‌های باستان‌شناسی، میراث دیجیتال، میراث‌فرهنگی زیر آب، هوش مصنوعی و فناوری‌های نوین را زمینه‌ای مناسب برای توسعه همکاری‌های علمی دانست و پیشنهاد برگزاری نمایشگاه‌های مشترک، همکاری میان موزه‌ها و اجرای پروژه‌های مشترک پژوهشی و انتشارات علمی را مطرح کرد.

رئیس دانشگاه ملی میراث‌فرهنگی کره: از توسعه همکاری‌های علمی با ایران استقبال می‌کنیم

رئیس دانشگاه ملی میراث‌فرهنگی کره‌جنوبی نیز در این دیدار، ضمن استقبال از پیشنهادهای جمهوری اسلامی ایران، بر آمادگی این دانشگاه برای توسعه همکاری‌های علمی و دانشگاهی با مراکز تخصصی ایران تاکید کرد.

وی با اشاره به سابقه تاسیس این دانشگاه در سال ۲۰۰۰ میلادی گفت: رسالت اصلی دانشگاه، تربیت نیروهای متخصص برای حفاظت، مرمت و مدیریت میراث‌فرهنگی است و دانش‌آموختگان آن در موزه‌ها، مراکز پژوهشی، پروژه‌های باستان‌شناسی و نهادهای تخصصی فرهنگی مشغول فعالیت می‌شوند.

رئیس دانشگاه با اشاره به فعالیت‌های گسترده این مرکز در حوزه‌های باستان‌شناسی، معماری، میراث ناملموس، حفاظت و مرمت آثار تاریخی افزود: همکاری‌های بین‌المللی یکی از راهبردهای اصلی دانشگاه است و هم‌اکنون نیز با دانشگاه‌ها و مراکز علمی کشورهای مختلف تبادل استاد و دانشجو انجام می‌شود.

وی تمدن و فرهنگ ایران را از کهن‌ترین و غنی‌ترین میراث‌های بشری توصیف کرد و اظهار داشت: اطمینان دارم تبادل استاد، پژوهشگر و دانشجو میان دو کشور می‌تواند فصل تازه‌ای از همکاری‌های فرهنگی و علمی ایران و کره‌جنوبی را رقم بزند.

رئیس دانشگاه ملی میراث‌فرهنگی کره‌جنوبی در پایان، با استقبال از دعوت وزیر میراث‌فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، آمادگی خود را برای سفر به تهران و بازدید از دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و ظرفیت‌های گسترده میراث‌فرهنگی ایران اعلام و ابراز امیدواری کرد گفت‌وگوهای امروز به همکاری‌های عملی و پایدار میان دو کشور منجر شود.

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