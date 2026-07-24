به گزارش خبرنگار میراثآریا، سیدرضا صالحیامیری، وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی که بهمنظور حضور در چهلوهشتمین نشست کمیته میراثجهانی یونسکو در کرهجنوبی به سر میبرد، روز جمعه دوم مردادماه ۱۴۰۵، پس از دیدار رسمی با وزیر فرهنگ، ورزش و گردشگری این کشور و بازدید از یکی از معابد تاریخی کره، در تشریح دستاوردهای روز اول این سفر، از شکلگیری توافقات راهبردی میان تهران و سئول برای گسترش همکاریهای فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خبر داد.
وی در ابتدای سخنان خود با اشاره به حضور جمهوری اسلامی ایران در اجلاس میراثجهانی یونسکو، اظهار کرد: هدف اصلی این سفر، پیگیری ثبتجهانی مجموعه «قلعه الموت و استحکامات وابسته» بهعنوان سیامین اثر ایران در فهرست میراثجهانی یونسکو است؛ رخدادی که در صورت تصویب نهایی، برگ زرین دیگری بر دفتر تمدن و فرهنگ ایران خواهد افزود.
وزیر میراثفرهنگی افزود: جمهوری اسلامی ایران هر سال یک پرونده را برای ثبت در فهرست میراث جهانی یونسکو ارائه میکند و امیدواریم در نشست روز یکشنبه، پرونده الموت نیز به تصویب برسد تا لوح ثبت جهانی آن به نام ایران صادر شود.
صالحیامیری با قدردانی از تلاشهای کارشناسان وزارت میراثفرهنگی، پژوهشگاه میراثفرهنگی و گردشگری و مدیران استان قزوین، تصریح کرد: مجموعه الموت یکی از رمزآلودترین و ارزشمندترین جلوههای تاریخ و تمدن ایران است که با برخورداری از ویژگیهای منحصربهفرد معماری، نظام دفاعی و ظرفیتهای فرهنگی، شایستگی ثبت در فهرست میراث جهانی را دارد.
وی ثبت جهانی آثار تاریخی را مسئولیتی مشترک میان دولتها، یونسکو و جامعهجهانی دانست و گفت: ثبتجهانی، افزون بر تضمین حفاظت و صیانت از میراثفرهنگی، موجب افزایش شناخت جهانی از این آثار و تقویت جریان گردشگری بینالمللی به مقصد ایران خواهد شد.
آغاز فصل تازهای از همکاریهای فرهنگی ایران و کرهجنوبی
وزیر میراثفرهنگی درباره دیدار خود با وزیر فرهنگ، ورزش و گردشگری کرهجنوبی نیز اظهار کرد: گفتوگوهای دو طرف در فضایی بسیار سازنده و با رویکردی آیندهنگر انجام شد و بر ظرفیتهای گسترده همکاری میان دو کشور در حوزههای فرهنگ، گردشگری، صنایعدستی و صنایع خلاق متمرکز بود.
وی با اشاره به اشتراکات تمدنی و فرهنگی دو کشور افزود: ایران و کرهجنوبی هر دو از تمدنهای کهن آسیایی با پیشینه فرهنگی غنی هستند و این اشتراکات میتواند مبنای توسعه روابط پایدار میان دو ملت باشد.
صالحیامیری با اشاره به موفقیتهای کرهجنوبی در حوزه صنایع خلاق، سینما، سریال، انیمیشن، موسیقی و گردشگری گفت: تجربیات کره در این حوزهها ارزشمند است و میتواند زمینهساز همکاریهای مشترک و انتقال تجربیات میان دو کشور باشد.
توافق برای برگزاری نمایشگاههای مشترک و تبادل گروههای مرجع فرهنگی
وزیر میراثفرهنگی از توافق دو کشور برای برگزاری نمایشگاههای مشترک گردشگری و صنایعدستی خبر داد و افزود: مقرر شد نمایشگاههای تخصصی صنایعدستی و گردشگری بهصورت متقابل در ایران و کرهجنوبی برگزار شود تا ظرفیتهای فرهنگی و هنری دو کشور بیش از پیش به افکار عمومی معرفی شود.
وی همچنین از توافق برای تبادل گروههای مرجع فرهنگی، هنرمندان، تولیدکنندگان محتوا و چهرههای اثرگذار دو کشور خبر داد و تصریح کرد: حضور این گروهها در ایران و کره و تولید محتوای فرهنگی برای رسانهها و فضای مجازی، زمینه شناخت متقابل ملتها و تقویت پیوندهای فرهنگی را فراهم خواهد کرد.
صالحیامیری تاکید کرد: روابط میان ملتها، مهمترین پشتوانه توسعه روابط دولتهاست و نباید توسعه همکاریهای فرهنگی را صرفا به تعاملات رسمی دولتها محدود کرد.
دعوت رسمی وزیر کره برای سفر به تهران
وی با اشاره به استقبال وزیر فرهنگ، ورزش و گردشگری کرهجنوبی از پیشنهادهای ایران گفت: همتای کرهای ضمن استقبال از برگزاری نمایشگاههای مشترک و توسعه همکاریهای فرهنگی، دعوت رسمی جمهوری اسلامی ایران برای سفر به تهران را پذیرفت و مقرر شد پس از عبور از شرایط کنونی، این سفر انجام شود.
وزیر میراثفرهنگی افزود: همچنین مقرر شد سفیر جمهوری اسلامی ایران در سئول، به نمایندگی از وزارت میراثفرهنگی، پیگیری اجرایی توافقات حاصلشده را بر عهده داشته باشد.
سرمایه راهبردی ایران، تمدن و فرهنگ ایرانی است
صالحیامیری با تاکید بر جایگاه ممتاز ایران در نگاه جهانیان اظهار کرد: آنچه در تعاملات بینالمللی بهروشنی مشاهده میشود، احترام عمیق ملتها و دولتها نسبت به تاریخ، تمدن، فرهنگ، هنر، ادبیات و میراث ایران است.
وی خاطرنشان کرد: تمدن ایرانی، سرمایهای راهبردی برای جمهوری اسلامی ایران بهشمار میرود و بهرهگیری هوشمندانه از این ظرفیت میتواند نقش تعیینکنندهای در ارتقای جایگاه بینالمللی کشور، توسعه گردشگری، تقویت اقتصاد فرهنگ و گسترش تعاملات فرهنگی با جهان ایفا کند.
بازدید از معبد تاریخی و گفتوگو با مسئولان مذهبی
وزیر میراثفرهنگی در ادامه برنامههای سفر خود، از یکی از معابد تاریخی و شاخص این کشور بازدید و با مسئولان این مجموعه گفتوگو کرد.
وی با اشاره به ارزشهای فرهنگی این مجموعه اظهار داشت: آشنایی با سنتها، آیینها و میراث معنوی ملتها، یکی از مؤلفههای مهم گفتوگوی تمدنها و شناخت متقابل فرهنگی است.
صالحیامیری در پایان تاکید کرد: حقیقت مشترک همه آیینها، جستوجوی معنویت و تقرب به خداوند است؛ هرچند مسیرهای رسیدن به این حقیقت، متناسب با فرهنگها و سنتهای گوناگون، متفاوت جلوه میکند.
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