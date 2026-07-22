به گزارش میراث‌آریا، در نشست هماهنگی مدیریت تأمین برق صنایع در مرداد و شهریور که عصر چهارشنبه ۳۱ تیرماه جاری به ریاست محمد جعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهوری برگزار شد، راهکارهای تأمین پایدار برق واحدهای صنعتی و تداوم فعالیت بخش تولید در شرایط کنونی کشور مورد بررسی قرار گرفت و درباره اجرای یک برنامه عملیاتی مشترک توافق شد.



بر اساس این تفاهم، برق صنایع با هدف جلوگیری از توقف تولید، حفظ اشتغال و پیشگیری از بیکاری قطع نخواهد شد. جزئیات این برنامه اجرایی در روزهای آینده اعلام می‌شود.

انتهای پیام/