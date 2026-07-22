۳۱ تیر ۱۴۰۵ - ۲۲:۵۸

برق صنایع در پی دستور رئیس‌جمهوری و با توافق وزرای نیرو و صنعت در مرداد و شهریور قطع نخواهد شد

برق صنایع در پی دستور رئیس‌جمهوری و با توافق وزرای نیرو و صنعت در مرداد و شهریور قطع نخواهد شد

در پی دستور رئیس‌جمهوری، نشست هماهنگی مدیریت تأمین برق صنایع در مرداد و شهریور با حضور وزیر نیرو، وزیر صنعت، معدن و تجارت، معاونان مرتبط و نمایندگان بخش خصوصی و صنایع به ریاست معاون اجرایی رئیس‌جمهوری برگزار شد.

به گزارش میراث‌آریا، در نشست هماهنگی مدیریت تأمین برق صنایع در مرداد و شهریور که عصر چهارشنبه ۳۱ تیرماه جاری به ریاست محمد جعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهوری برگزار شد، راهکارهای تأمین پایدار برق واحدهای صنعتی و تداوم فعالیت بخش تولید در شرایط کنونی کشور مورد بررسی قرار گرفت و درباره اجرای یک برنامه عملیاتی مشترک توافق شد.

بر اساس این تفاهم، برق صنایع با هدف جلوگیری از توقف تولید، حفظ اشتغال و پیشگیری از بیکاری قطع نخواهد شد. جزئیات این برنامه اجرایی در روزهای آینده اعلام می‌شود.

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کد خبر 1405050100002
مرضیه امیری
دبیر مرضیه امیری

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