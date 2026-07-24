به گزارش خبرنگار میراثآریا، سیدرضا صالحیامیری، وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، امروز جمعه دوم مردادماه ۱۴۰۵، در دومین برنامه رسمی خود در سفر به کرهجنوبی و برای حضور در چهلوهشتمین نشست کمیته میراثجهانی یونسکو، با چوی هوییونگ وزیر فرهنگ، ورزش و گردشگری کرهجنوبی دیدار و گفتوگو کرد.
صالحیامیری در ابتدای این دیدار، میزبانی چهلوهشتمین اجلاس کمیته میراثجهانی یونسکو را نشانه جایگاه برجسته کرهجنوبی در عرصه حفاظت از میراثفرهنگی و مدیریت فرهنگی دانست و اظهار کرد: میزبانی این رویداد مهم جهانی، بیانگر کارنامه درخشان کرهجنوبی در صیانت از میراثتمدنی و توسعه فرهنگی است.
وی با اشاره به بررسی پرونده ثبتجهانی مجموعه «قلعه الموت و استحکامات وابسته» گفت: جمهوری اسلامی ایران امیدوار است این اثر ارزشمند بهعنوان سیامین میراث جهانی ایران در فهرست یونسکو به ثبت برسد؛ رخدادی که برگ دیگری بر دفتر پرافتخار تمدن ایرانی خواهد افزود.
وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی با تشریح ظرفیتهای تمدنی ایران افزود: ایران با بیش از یک میلیون اثر تاریخی شناساییشده، ثبت ملی بیش از ۴۳ هزار اثر و برخورداری از دهها اثر ثبت جهانی و ۵۸ پرونده در فهرست موقت یونسکو، از کانونهای اصلی تمدن بشری به شمار میرود و در زمره کشورهای دارای غنیترین میراثفرهنگی جهان قرار دارد.
وی همچنین با اشاره به خسارتهای واردشده به میراثفرهنگی ایران در جریان تجاوز اخیر آمریکا و رژیم صهیونیستی، تصریح کرد: با وجود آسیبهایی که به شماری از آثار تاریخی وارد شد، جمهوری اسلامی ایران با اتکا به ظرفیتهای علمی، تخصصی و مدیریتی، روند حفاظت، مرمت و صیانت از میراثفرهنگی را با قدرت ادامه خواهد داد.
صالحیامیری با تاکید بر اینکه کرهجنوبی یکی از الگوهای موفق آسیا در توسعه صنایعفرهنگی و گردشگری است، اظهار کرد: باور داریم وزارتخانههای فرهنگی دو کشور میتوانند با تدوین یک برنامه جامع، سطح روابط ملتهای ایران و کره را به مرحلهای جدید ارتقا دهند.
وی توسعه همکاریهای مشترک در حوزه صنایع خلاق را از اولویتهای ایران برشمرد و گفت: ایران برای توسعه صنایعخلاق برنامهای جدی تدوین کرده و علاقهمند است از تجربیات موفق کرهجنوبی در حوزههایی همچون سینما، موسیقی، انیمیشن، بازیهای رایانهای، تولید محتوای دیجیتال و هوش مصنوعی بهرهمند شود.
وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی همچنین همکاری در زمینه گردشگری هوشمند، موزههای دیجیتال، آرشیوهای الکترونیک و فناوریهای نوین حفاظت از میراثفرهنگی را از مهمترین محورهای همکاریهای آینده دو کشور دانست.
صالحیامیری با اشاره به ظرفیتهای گردشگری ایران و کرهجنوبی تصریح کرد: اگرچه تحولات اخیر وقفهای کوتاه در روند گردشگری ایران ایجاد کرد، اما این شرایط گذراست و بهزودی صنعت گردشگری کشور با قدرت بیشتری به مسیر رشد بازخواهد گشت.
وی ضمن دعوت از شهروندان کرهجنوبی برای سفر به ایران، گفت: همانگونه که ایرانیان علاقهمند به شناخت زیباییهای طبیعی، تاریخی و دریایی کره هستند، مردم کره نیز باید ایران واقعی، امن، تاریخی و مهماننواز را از نزدیک تجربه کنند.
صالحیامیری در بخش دیگری از سخنان خود، با تاکید بر جایگاه فرهنگ در مناسبات بینالمللی گفت: رسالت متولیان فرهنگ، حفظ و تقویت هویت ملتهاست؛ زیرا آنچه ملتها را ماندگار میکند، نه فرهنگ، تمدن، سنتها و ارزشهای انسانی است.
وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی همچنین از همتای کرهای خود برای حضور در نمایشگاه بینالمللی گردشگری تهران دعوت کرد و آمادگی ایران را برای مشارکت فعال در نمایشگاههای تخصصی کرهجنوبی اعلام کرد.
وی با اشاره به ظرفیتهای همکاری در حوزه گردشگری ورزشی نیز افزود: با توجه به تجربیات ارزشمند کرهجنوبی در این حوزه، زمینههای مناسبی برای تعریف پروژههای مشترک وجود دارد.
صالحیامیری در ادامه، از هنرمندان، مستندسازان، فعالان رسانهای و چهرههای فرهنگی و هنری کرهجنوبی دعوت کرد تا در قالب تورهای آشناسازی به ایران سفر کنند و تاکید کرد: وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی از این برنامه برای معرفی واقعیتهای ایران و انعکاس ظرفیتهای فرهنگی و گردشگری کشور حمایت خواهد کرد.
وی همچنین با اشاره به جایگاه صنایعدستی ایران اظهار داشت: بیش از ۶۷۳ هزار نفر بهصورت مستقیم در ۳۴ هزار کارگاه صنایعدستی کشور فعالیت دارند و حدود یک میلیون نفر، عمدتا زنان هنرمند، در تولید بیش از ۳۰۰ رشته صنایعدستی مشارکت دارند که این ظرفیت میتواند مبنای همکاریهای مشترک دو کشور قرار گیرد.
در پایان، وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی با دعوت رسمی از وزیر فرهنگ، ورزش و گردشگری کرهجنوبی برای سفر به تهران، پیشنهاد امضای تفاهمنامه جامع همکاریهای فرهنگی، گردشگری، میراثفرهنگی و صنایعدستی را مطرح و ابراز امیدواری کرد این دیدار، نقطه آغاز فصل نوینی از روابط راهبردی میان دو کشور باشد.
میراث تمدنی ایران سرمایه مشترک بشریت است
وزیر فرهنگ، ورزش و گردشگری کرهجنوبی نیز در این دیدار با استقبال از پیشنهادهای مطرحشده از سوی وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی ایران، بر ضرورت ارتقای سطح همکاریهای دوجانبه در حوزههای فرهنگ، گردشگری، صنایعدستی، صنایع خلاق و تبادلات مردمی تاکید کرد.
چوی هییونگ با بیان اینکه روابط فرهنگی ایران و کرهجنوبی از ظرفیتهای بسیار گستردهای برخوردار است، افزود: پیش از تحولات و بحرانهای اخیر نیز زمینههای همکاری میان دو کشور وجود داشت، اما اکنون میتوان با برنامهریزی دقیق، این روابط را به سطحی عمیقتر و مؤثرتر ارتقا داد.
وزیر فرهنگ، ورزش و گردشگری کرهجنوبی، تمدن و تاریخ ایران را از سرمایههای ارزشمند بشریت توصیف کرد و گفت: آثار تاریخی و فرهنگی ایران فقط متعلق به یک کشور نیست، بلکه بخشی از میراث مشترک جهانی به شمار میرود و حفاظت از این گنجینههای تمدنی، مسئولیتی مشترک برای همه کشورهاست.
وی با ابراز تاسف از آسیبهای واردشده به برخی آثار تاریخی ایران در جریان جنگ اخیر، اظهار کرد: از شنیدن این اخبار عمیقا متأثر شدم و امیدوارم با بازگشت کامل ثبات و آرامش، روند حفاظت، مرمت و معرفی این آثار با سرعت بیشتری ادامه یابد.
چوی هییونگ همچنین پیشنهاد برگزاری نمایشگاههای مشترک صنایعدستی، برنامههای فرهنگی و رویدادهای هنری میان دو کشور را بسیار ارزشمند ارزیابی کرد و گفت: صنایعدستی، سینما، موسیقی، انیمیشن و سایر حوزههای صنایع خلاق میتوانند به بسترهای مؤثر برای تعمیق روابط فرهنگی ایران و کرهجنوبی تبدیل شوند.
وزیر فرهنگ کرهجنوبی با تاکید بر آمادگی سئول برای توسعه همکاریهای مشترک در حوزه گردشگری، ورزش و تبادلات فرهنگی، تصریح کرد: اطمینان دارم با تجربه و نگاه راهبردی وزیر میراثفرهنگی ایران، میتوان فصل جدیدی از همکاریهای دوجانبه را پایهگذاری کرد.
وی در پایان، ضمن قدردانی از حضور هیئت ایرانی در کرهجنوبی، بر استمرار گفتوگوهای دوجانبه، تقویت همکاری میان نهادهای فرهنگی دو کشور و پیگیری عملی پیشنهادهای مطرحشده در این دیدار تاکید کرد و ابراز امیدواری کرد که روابط تهران و سئول در آینده نزدیک وارد مرحلهای تازه و پویاتر شود.
انتهای پیام/
نظر شما