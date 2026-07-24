به گزارش خبرنگار میراثآریا، سیدرضا صالحیامیری، وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، در پی درگذشت استاد شیرمحمد اسپندار، هنرمند نامدار موسیقی سیستان و بلوچستان و خنیاگر برجسته دونَلی، با صدور پیامی این ضایعه را به مردم فرهنگدوست سیستان و بلوچستان، جامعه هنری کشور، دوستداران موسیقی نواحی و خانواده آن زندهیاد تسلیت گفت.
در پیام وزیر میراثفرهنگی آمده است: درگذشت استاد شیرمحمد اسپندار، هنرمند نامدار موسیقی سیستان و بلوچستان و خنیاگر بیبدیل دونَلی، موجب تأثر و اندوه عمیق شد.
صالحیامیری با توصیف جایگاه ممتاز این هنرمند فقید در صیانت از میراثفرهنگی ناملموس ایران، تاکید کرد: استاد اسپندار بخشی زنده از حافظه فرهنگی ایران، روایتگر رنجها، شادیها، آیینها و زیست تاریخی مردمان نجیب سیستان و بلوچستان و از نگاهبانان اصیل میراثفرهنگی ناملموس این سرزمین بود.
وزیر میراثفرهنگی در ادامه این پیام، هنر استاد اسپندار را بازتاب هویت فرهنگی یک جغرافیای تاریخی دانست و تصریح کرد: نفس گرم او در دو نی، صدای یک جغرافیا و انعکاس روح مردمی بود که میراث خود را سینهبهسینه و نسلبهنسل پاس داشتهاند. شیرمحمد اسپندار، با هنر کمنظیر خویش، دونَلی را از پهنه سیستان و بلوچستان به گستره ایران فرهنگی و مجامع بینالمللی برد و نشان داد که فرهنگ اقوام ایرانی، نه حاشیه هویت ملی، بلکه یکی از ریشههای استوار و سرچشمههای زاینده آن است.
وی همچنین با اشاره به نقش شخصیتهای مرجع فرهنگی در تداوم هویت ملی، افزود: برخی انسانها در امتداد زندگی خویش، خود به میراث یک ملت تبدیل میشوند؛ انسانهایی که اندیشه، هنر و اثرشان از مرزهای زمان و جغرافیا عبور میکند و در حافظه جمعی ماندگار میماند. استاد شیرمحمد اسپندار از همین تبار بود؛ وجودش گنجینهای زنده، نفسش حامل سنتی دیرپا و هنرش زبان مشترک انسان، طبیعت و فرهنگ بود.
صالحیامیری در پایان، ضمن ابراز همدردی با خانواده آن مرحوم و جامعه فرهنگی و هنری کشور، تاکید کرد: اینجانب فقدان این چهره ماندگار فرهنگ و هنر ایران را به مردم شریف و فرهنگدوست سیستانوبلوچستان، جامعه هنری کشور، دوستداران موسیقی نواحی و خانواده او تسلیت عرض میکنم و از درگاه خداوند متعال برای آن زندهیاد رحمت و آرامش ابدی و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت دارم.
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