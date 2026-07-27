بهگزارش میراثآریا، احمد فاطمی نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی با اشاره به توقف پذیرش کالابرگ از سوی برخی فروشندگان و ضرورت انجام تعهدات وزارت رفاه درقبال فروشندگان گفت: این موضوع خط قرمز مجلس است. همه باید از اجرای قانون در این حوزه تمکین کنند. کالاهای مشمول کالابرگ باید در همه فروشگاهها در دسترس مردم باشد و هیچ مغازهای حق تخلف ندارد.
دولت به تعهدات خود در قبال فروشندگان کالاهای تحت پوشش کالابرگ عمل کند
او در ادامه اظهار کرد: از طرف دیگر دولت نیز مکلف است تا به موقع به تعهدات خود در قبال فروشگاهها عمل کند. اعطای کالابرگ به مردم قانون مصوب مجلس است. منابع لازم آن نیز پیشبینی شده است. هدف از اجرای این طرح در دسترس قرار گرفتن کالاهای اساسی با نرخ مصوب است. دولت باید به تعهدات خود در قبال فروشگاهها عمل کند.
فروشگاهها حق ندارند خودسرانه اجرای کالابرگ را متوقف کنند
این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: فروشگاههایی که متعهد به اجرای طرح کالابرگ شدهاند نباید خودسرانه فروش را متوقف کنند. سازمانها و نهادهای نظارتی باید حتما در این زمینه وارد عمل شوند. دستگاههای نظارتی باید بر عملکرد فروشگاهها در اجرای این طرح نظارت کنند. با فروشگاههای متخلف باید برخورد شود.
بررسیهای میدانی از افزایش فروشگاههایی حکایت دارد که پذیرش کالابرگ را متوقف کردهاند؛ فروشندگان میگویند با گذشت حدود ۲۵ روز هنوز پول کالاهای فروختهشده را دریافت نکردهاند، در حالی که وزارت رفاه بخشی از تأخیرها را ناشی از مغایرت اطلاعات بانکی میداند و پرداختها را به زمان وصول منابع نیز گره زده است.
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