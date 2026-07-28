به گزارش خبرنگار میراثآریا، آیتالله سیدحسن خمینی در دیدار سیدرضا صالحیامیری، وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی و اعضای شورای راهبردی این وزارتخانه در جماران، ضمن خیرمقدم به حاضران و قدردانی از وزیر و مدیران وزارتخانه، ثبتجهانی مجموعه «قلعه الموت و استحکامات وابسته» در فهرست میراث جهانی یونسکو را دستاوردی ارزشمند برای فرهنگ، تاریخ و هویت ایران دانست و اظهار کرد: این موفقیت حاصل سالها تلاش علمی، پژوهشی و مدیریتی مجموعهای از متخصصان و دلسوزان میراثفرهنگی است و شایسته است از همه دستاندرکاران، بهویژه وزیر میراثفرهنگی قدردانی شود.
وی با تاکید بر اینکه ثبتجهانی یک اثر پایان مسیر نیست، بلکه آغاز مسئولیتی بزرگتر است، افزود: صیانت، حفاظت، نگهداری، معرفی علمی، ارتقای ظرفیتهای گردشگری و بهرهبرداری فرهنگی از آثار ثبتشده، مسئولیتی است که پس از ثبت جهانی اهمیت دوچندان مییابد. ایران به واسطه برخورداری از پشتوانهای عظیم از میراث تاریخی و تمدنی، ظرفیتهای کمنظیری برای حضور مؤثرتر در عرصه جهانی دارد و ضروری است افکار عمومی نیز بیش از گذشته از اهمیت چنین دستاوردهایی آگاه شوند.
آیتالله سیدحسن خمینی در بخش دیگری از سخنان خود، با قدردانی از عملکرد دولت در مدیریت شرایط دشوار ماههای گذشته، تصریح کرد: انصاف اقتضا میکند از مجموعه دولت، بهویژه رئیسجمهور و اعضای هیئت دولت، به سبب مدیریت مسئولانه و قابل قبول کشور در مقاطع حساس اخیر قدردانی شود. بدون تردید آیندگان درباره تلاشها، تصمیمها و مدیریت این روزهای دشوار قضاوت خواهند کرد و خدمات انجامشده در حافظه تاریخی کشور باقی خواهد ماند.
وی سپس با استناد به آیات سوره مبارکه «شعرا»، به تبیین نسبت میان هویت، حافظه تاریخی و تمدن پرداخت و با اشاره به دعای حضرت ابراهیم(ع) مبنی بر «وَاجْعَلْ لِی لِسَانَ صِدْقٍ فِی الْآخِرِینَ»، اظهار کرد: این درخواست پیامبر الهی ناظر به نقش شخصیتهای بزرگ در شکلگیری حافظه تاریخی و هویت تمدنی ملتهاست. انسانهای بزرگ هنگامی که به نمادهای فرهنگی و تمدنی تبدیل میشوند، استمرار حضور آنان، استمرار هویت یک ملت خواهد بود.
یادگار امام با تاکید بر اینکه حفظ نامها، نمادها و سرمایههای فرهنگی، ضرورتی تمدنی است، گفت: ملتهایی که گذشته خود را فراموش کنند، آینده را نیز در گمراهی خواهند پیمود. میراثفرهنگی چراغ راه آینده است و جامعهای که ارتباط خود را با حافظه تاریخی و نمادهای هویتیاش از دست بدهد، در حقیقت بخشی از هویت خود را از دست داده است.
وی با اشاره به تحولات تاریخی ایران و تمدن ایرانی افزود: تاریخ هر ملت، آمیزهای از کامیابیها، افتخارات، فرازها، خطاها و تجربههای تاریخی است. نگاه تمدنی به گذشته، نه به معنای ستایش بیچونوچرای همه رخدادهای تاریخی و نه به معنای انکار آنهاست؛ بلکه به معنای شناخت واقعبینانه تاریخ، بهرهگیری از دستاوردهای آن و درسآموزی از کاستیها و خطاهای گذشته است.
آیتالله سیدحسن خمینی با اشاره به ثبتجهانی قلعه الموت نیز اظهار کرد: الموت بخشی از تاریخ ایران است؛ تاریخی که همه ابعاد آن الزاما افتخارآمیز نیست، اما بخشی از حافظه تمدنی این سرزمین محسوب میشود. ارزش میراثفرهنگی در آن است که امکان شناخت دقیقتر مسیر تاریخی یک ملت را فراهم میکند و به جامعه کمک میکند تا با شناخت گذشته، آیندهای آگاهانهتر بسازد.
وی با بیان اینکه اقتدار امروز ایران بر سه پایه اساسی استوار است، تصریح کرد: برخورداری از ساختار حکمرانی و نظام اداری مستحکم، سرمایه فکری و ایدئولوژیک و پشتوانه تمدنی چند هزار ساله، سه مؤلفهای هستند که در کنار یکدیگر قدرت و پایداری ملت ایران را رقم زدهاند. بخش مهمی از این پشتوانه تمدنی، در میراثفرهنگی، آثار تاریخی، نمادهای هویتی و حافظه مشترک ملی تجلی یافته است.
یادگار امام با اشاره به جایگاه فرهنگ ایرانی ـ اسلامی در شکلگیری هویت ملی گفت: ایران امروز محصول پیوستگی تاریخی، فرهنگی و دینی این سرزمین است. تمدن ایرانی در طول قرنها با فرهنگ اسلامی، آموزههای پیامبر اعظم(ص) و اهلبیت(ع) درآمیخته و هویتی ماندگار را شکل داده است؛ هویتی که در کنار مفاخر ملی، شخصیتهای بزرگ دینی و سرمایههای فرهنگی، استمرار یافته و امروز نیز یکی از مهمترین عوامل انسجام و اقتدار ملی به شمار میرود.
آیتالله سیدحسن خمینی در پایان، با آرزوی توفیق برای مجموعه وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، ابراز امیدواری کرد که با تعمیق خرد، تدبیر و نگاه آیندهنگر در فرآیندهای تصمیمگیری کشور، زمینه رفع مشکلات، گسترش امید اجتماعی و صیانت هرچه بیشتر از میراث گرانسنگ تاریخی و فرهنگی ایران فراهم شود.
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