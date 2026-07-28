به گزارش خبرنگار میراثآریا، سیدرضا صالحیامیری، وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، امروز سهشنبه ۶ مردادماه ۱۴۰۵ در دیدار اعضای شورای راهبردی این وزارتخانه با آیتالله سیدحسن خمینی در جماران، با تبیین جایگاه مکتب اهلبیت(ع) در شکلگیری هویت تاریخی، فرهنگی و تمدنی ایرانیان، اظهار کرد: همه ما در مکتب و سفره اهلبیت(ع) پرورش یافتهایم و هویت، حیات، عزت و سرمایه معنوی خود را از این موهبت عظیم الهی اخذ کردهایم؛ نعمتی که پاسداشت آن، ضامن تعالی فردی و اجتماعی و غفلت از آن، منشا خسارتها و آسیبهای بزرگ خواهد بود.
وی با اشاره به ترکیب اعضای حاضر در این نشست، افزود: جمع حاضر، متشکل از معاونان، مدیران ارشد، مشاوران، پیشکسوتان، استادان دانشگاه، مدیران اجرایی و اعضای شوراهای راهبردی وزارتخانه است که با هدف بهرهگیری از رهنمودها و دیدگاههای راهگشا در این نشست حضور یافتهاند.
وزیر میراثفرهنگی با تاکید بر اینکه سازوکار تصمیمسازی در وزارتخانه بر مبنای گفتوگوی تخصصی، استقلال رأی، خرد جمعی و مشارکت نخبگانی استوار است، تصریح کرد: این نشست نیز بدون هیچگونه هماهنگی قبلی برگزار شده و اعضا با استقلال نظر و مسئولیت علمی، دیدگاهها، تحلیلها و پیشنهادهای خود را مطرح خواهند کرد. رویکرد ما همواره برگزاری نشستهایی کارشناسی، مسئلهمحور، تخصصی و به دور از هرگونه تشریفات اداری بوده است.
صالحیامیری با اشاره به موفقیت اخیر وزارتخانه در ثبتجهانی پرونده «قلعه الموت و استحکامات وابسته»، این دستاورد را حاصل تجمیع دانش، تجربه و تلاش مستمر مدیران، پژوهشگران و متخصصان میراثفرهنگی دانست و آن را نمونهای موفق از همافزایی ملی در صیانت از میراث تمدنی ایران و بهرهگیری هوشمندانه از ظرفیتهای دیپلماسی فرهنگی برای ارتقای جایگاه بینالمللی کشور توصیف کرد.
وی همچنین با اشاره به برنامههای معاونت گردشگری اظهار کرد: در این حوزه، با رویکردی آیندهنگر، مبتنی بر آیندهپژوهی و سناریونویسی راهبردی، برنامههای توسعه گردشگری کشور تدوین شده است. هرچند اهداف کمی پیشبینیشده برای جذب گردشگران خارجی، تحت تأثیر شرایط جنگی با محدودیتهایی مواجه شده، اما برای سه وضعیت «شرایط جنگ»، «وضعیت نه جنگ و نه صلح» و «شرایط پایدار»، برنامههای عملیاتی مستقل طراحی شده است تا سیاستگذاری و مدیریت این حوزه متناسب با شرایط کشور، با حداکثر انعطافپذیری، پایداری و اثربخشی دنبال شود.
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