به گزارش میراث آریا، علی نیکزاد نایب رئیس مجلس در جلسه علنی وبیناری امروز سه شنبه ۶ مردادماه در پاسخ به تذکر حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر در مورد قیمت بنزین گفت: روز گذشته جلسه‌ای با آقای پورمحمدی رئیس سازمان برنامه و بودجه داشتیم؛ ایشان درباره بنزین گفت که ۲ راه بیشتر وجود ندارد؛ یا سهمیه بنزین جابجا شود یا اینکه قیمت افزایش پیدا کند.

او با بیان اینکه دولت موضوع (تصمیم‌گیری درباره) بنزین را به آقای پورمحمدی محول کرده است، گفت: طبق توضیحات آقای پورمحمدی افزایش قیمت بنزین منتفی است و جابجایی سهمیه انجام می‌شود.

نایب رئیس مجلس همچنین درباره پرداخت مطالبات گندم‌کاران گفت: تاکنون ۱۱۰ هزار میلیارد تومان در مقابل ۶.۸ میلیون تن گندم داده شده است که قرار شد تا ۲۲ مردادماه ۱۱۰ همت دیگر داده شود یعنی در مجموع ۲۲۰ همت پرداخت می‌شود.

حسینعلی حاجی‌دلیگانی نماینده شاهین شهر در تذکر خود گفت: صداهایی درباره افزایش قیمت بنزین شنیده می‌شود که نگران کننده است چون بر روی تمام کالاها و خدمات اثر می‌گذارد و گران می‌شود. هیات رئیسه پیگیری کند و جلوی افزایش قیمت را بگیرد.

همچنین حسن نتاج نماینده بابل نیز در تذکری گفت: افزایش قیمت بنزین با معیشت مردم همخوانی ندارد و با آن مخالفیم.

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