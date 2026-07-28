صدور آنی کارت سوخت به کجا رسید؟

به گزارش میراث آریا، سال گذشته طرح ملی صدور آنی کارت هوشمند سوخت با هدف تسریع فرآیند صدور کارت، افزایش رضایت متقاضیان و کاهش هزینههای اجرایی به بهرهبرداری رسید. این طرح با تغییر فرآیند سنتی صدور کارت، امکان دریافت کارت سوخت را در مدت زمان بسیار کوتاهتری نسبت به گذشته فراهم کرده است.
بر اساس اطلاعات اعلامشده، در روشهای قبلی، متقاضیان برای دریافت کارت هوشمند سوخت باید بهصورت حضوری به دفاتر پلیس +۱۰ مراجعه و پس از ارائه مدارک هویتی و مالکیتی، منتظر طی شدن مراحل تولید متمرکز کارت، پاکتگذاری، ارسال پستی و توزیع آن میماندند. این فرآیند علاوه بر زمانبر بودن، گاهی تا یک ماه یا حتی بیشتر طول میکشید و سالانه بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان هزینه به کشور تحمیل میکرد.
الزام مراجعه حضوری، نبود اطلاعرسانی دقیق درباره وضعیت صدور و ارسال کارت، ارسال کارت به نشانیهای قدیمی، انباشت کارتها در باجههای پستی، دریافت هزینههای مازاد از متقاضیان، تعیین چهار رقم آخر کد ملی بهعنوان رمز کارت و همچنین بروز خطاهای انسانی در فرآیند احراز هویت و پردازش اطلاعات، از مهمترین چالشهای روش پیشین صدور کارت هوشمند سوخت به شمار میرفت.
در روش جدید، متقاضیان میتوانند با مراجعه به سامانه fcs. niopdc. ir درخواست خود را بهصورت کاملاً الکترونیکی ثبت کنند، رمز کارت را از طریق پیامک دریافت کرده و گزینه دریافت حضوری کارت را انتخاب کنند.
بر اساس این طرح، زمان صدور کارت از حدود یک ماه در روش قدیمی به یک روز کاهش یافته است. همچنین امکان ثبت غیرحضوری درخواست، پیگیری الکترونیکی مراحل صدور و تحویل حضوری فوری کارت، بدون نیاز به ارسال پستی، فراهم شده است.
در همین رابطه عباس باصفا مدیر سامانه هوشمند سوخت شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران درباره آخرین وضعیت اجرای این طرح اعلام کرد: در حال حاضر حدود ۱۳۰ ناحیه شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی در سراسر کشور به دستگاههای صدور آنی کارت سوخت مجهز شدهاند و بر اساس برنامهریزیهای انجامشده، این تعداد تا پایان مردادماه امسال به حدود ۱۷۰ ناحیه افزایش خواهد یافت.
به گفته او، تا پایان شهریور امسال نیز ۲۴۰ ناحیه شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران به دستگاههای صدور آنی کارت سوخت مجهز میشوند تا دسترسی مردم به این خدمات تسهیل شده و مدت انتظار برای دریافت کارت کاهش یابد.
بر اساس اعلام رسمی، روزانه حدود ۸ هزار درخواست برای دریافت کارت سوخت از طریق خدمات اینترنتی و پستی ثبت میشود و حدود ۵ هزار درخواست نیز از طریق فرآیند صدور آنی به ثبت میرسد.
با وجود راهاندازی فرآیند رسمی صدور آنی کارت هوشمند سوخت، برخی افراد با انتشار آگهیهایی با عنوان تحویل یکروزه کارت سوخت همان خدمات رسمی را به نیابت از متقاضی انجام داده و در ازای آن مبالغی دریافت میکنند، در حالی که مالکان خودرو میتوانند بدون پرداخت هزینه اضافی، شخصاً درخواست خود را از مسیرهای رسمی ثبت کنند.
در این شرایط، توصیه میشود متقاضیان خدمات مرتبط با کارت سوخت را تنها از مسیرهای رسمی دریافت کرده و از ارائه اطلاعات هویتی و مشخصات خودرو به افراد ناشناس خودداری کنند. به گفته مسئولان، برخی افراد سودجو ممکن است با ثبت شماره پلاک خودرو و شناسایی مالک، برای دریافت کد تأیید چهار رقمی با او تماس بگیرند و با ادعای ثبت یا تحویل کارت سوخت، از مالک بخواهند کد پیامکی را در اختیار آنان قرار دهد؛ اقدامی که میتواند زمینه سوءاستفاده از اطلاعات و صدور کارت را فراهم کند.
اجرای طرح صدور آنی کارت هوشمند سوخت علاوه بر کاهش زمان صدور و تسهیل ارائه خدمات، امکان تولید توزیعشده کارت را نیز فراهم کرده است؛ موضوعی که به گفته مسئولان، استمرار خدمات را در شرایط مختلف تضمین کرده و با کاهش خطاهای فرآیند صدور، امنیت خدماترسانی در حوزه سوخت را ارتقا میدهد.
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