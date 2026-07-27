به گزارش میراث آریا، قطارهای حومهای که برای جابهجایی روزانه مسافران بین یک شهر بزرگ و شهرها و مناطق اطراف آن طراحی شدهاند، طی سالهای اخیر در ایران توسعه یافته و در مسیرهایی از جمله تهران- پرند، تهران- ورامین، تهران- گرمسار فعال شده و نقش زیادی در جابهجایی مسافران به صورت روزانه دارند.
استفاده از این قطارها نیازمند رعایت برخی قوانین و مقررات است که در ادامه به برخی از آنها اشاره شده است:
- در قطارهای حومهای به جز قطار تهران- قم گرفتن بلیت به منزله تامین و اختصاص صندلی نیست.
- در قطارهای حومهای بهای بلیت برای کلیه مسافران یکسان و تمام بها است.
- تهیه بلیت برای خردسالان دو سال به بالا الزامی است.
- مسافران موظفند پیش از سوار شدن نسبت به تهیه بلیت یا کارت بلیت اقدام کرده و کارت بلیت خود را شارژ کنند.
- مسافران ملزم به ارائه بلیت یا کارت بلیت به رییس قطار هستند.
- برای مسافران بدون بلیت که قصد پرداخت وجه نقد یا ارائه کارت بانکی جهت پرداخت کرایه خود را دارند، رسید به میزان ۵۰ درصد بالاتر از بهای بلیت صادر میشود.
- تهیه دو یا چند بلیت جهت راحتی یا استقرار بار همراه مسافر برخلاف مقررات است.
- با توجه به اینکه برای هر کد ملی فقط یک بلیت صادر میشود، حضور مسافرانی که بلیت جهت ایشان صادر شده الزامی است.
- با توجه به ازدحام جمعیت در ساعات پرتردد، اولویت استفاده از صندلی با افراد مسن، ناتوان و توانخواه است.
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