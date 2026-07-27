۵ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۳:۵۲

قطارهای حومه‌ای چه قوانینی دارند؟

قطارهای حومه‌ای چه قوانینی دارند؟

قطارهای حومه‌ای به عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای حمل‌ونقل ریلی، نقش پررنگی در جابه‌جایی هزاران مسافر میان کلان‌شهرها و شهرهای اطراف ایفا می کنند، ناوگانی که با هدف کاهش ترافیک، صرفه‌جویی در مصرف سوخت و تسهیل در رفت‌وآمد روزانه توسعه یافته است اما استفاده از آنها نیازمند رعایت قوانین و مقررات به خصوص است.

به گزارش میراث آریا، قطارهای حومه‌ای که برای جابه‌جایی روزانه مسافران بین یک شهر بزرگ و شهرها و مناطق اطراف آن طراحی شده‌اند، طی سال‌های اخیر در ایران توسعه یافته و در مسیرهایی از جمله تهران- پرند، تهران- ورامین، تهران- گرمسار فعال شده و نقش زیادی در جابه‌جایی مسافران به صورت روزانه دارند. 

استفاده از این قطارها نیازمند رعایت برخی قوانین و مقررات است که در ادامه به برخی از آن‌ها اشاره شده است: 

- در قطارهای حومه‌ای به جز قطار تهران- قم گرفتن بلیت به منزله تامین و اختصاص صندلی نیست. 

- در قطارهای حومه‌ای بهای بلیت برای کلیه مسافران یکسان و تمام بها است. 

- تهیه بلیت برای خردسالان دو سال به بالا الزامی است. 

- مسافران موظفند پیش از سوار شدن نسبت به تهیه بلیت یا کارت بلیت اقدام کرده و کارت بلیت خود را شارژ کنند. 

- مسافران ملزم به ارائه بلیت یا کارت بلیت به رییس قطار هستند. 

- برای مسافران بدون بلیت که قصد پرداخت وجه نقد یا ارائه کارت بانکی جهت پرداخت کرایه خود را دارند، رسید به میزان ۵۰ درصد بالاتر از بهای بلیت صادر می‌شود. 

- تهیه دو یا چند بلیت جهت راحتی یا استقرار بار همراه مسافر برخلاف مقررات است. 

- با توجه به اینکه برای هر کد ملی فقط یک بلیت صادر می‌شود، حضور مسافرانی که بلیت جهت ایشان صادر شده الزامی است. 

- با توجه به ازدحام جمعیت در ساعات پرتردد، اولویت استفاده از صندلی با افراد مسن، ناتوان و توانخواه است.

انتهای پیام/

کد خبر 1405050500358
حوریه تقدس نژاد
دبیر محمد آوخ

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha