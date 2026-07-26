قیمت محصولات لبنی پرمصرف تغییر کرد

به گزارش میراث آریا، قیمت جدید محصولات لبنی پرمصرف با کیفیت بالاتر اعلام شد.
بر اساس صورتجلسه کارگروه امنیت غذایی و تنظیم بازار کالاهای کشاورزی نرخ شیر بطری یک لیتری، شیر نایلونی و ماست دبهای ۲ کیلوگرمی با چربی ۲.۵ درصدی مصوب شد.
مصوبه تعیین قیمت اقلام لبنی پرمصرف
۱ - شیر بطری ۱ لیتری ۲.۵ درصد چربی - ۱۲۰ هزار تومان
۲- شیر نایلونی ۹۰۰ گرمی ۲.۵ درصد چربی - ۹۱ هزار تومان
۳- ماست دبهای ۲ کیلوگرمی ۲.۵ درصد چربی - ۲۶۵ هزار تومان
گفتنی است، به دلیل کاهش تقاضا در محصولات پرمصرف که درصد چربی آنها حدود یک درصد بوده است، کارگروه امنیت غذایی و تنظیم بازار کالاهای اساسی این تصمیم را اتخاذ کردند و درصد چربی این اقلام پرمصرف را با قیمت جدید، افزایش دادند.
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