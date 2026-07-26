ترافیک سنگین در آزادراه قزوین- کرج- تهران

به گزارش میراث آریا، تا لحظه درج این خبر ترافیک در آزادراه ساوه- تهران حدفاصل نسیم شهر تا فیروزبهرام و همچنین در برخی از مقاطع محور شهریار- تهران سنگین گزارش شده است.

برپایه این گزارش، هم‌اینک تردد در محورهای چالوس، هراز، فیروزکوه، محور قدیم تهران- بومهن، آزادراه تهران- پردیس، آزادراه تهران- شمال و آزادراه قزوین- رشت (مسیر رفت و برگشت) روان است.

محورهای مسدود

به گزارش مرکز مدیریت راه‌های کشور، محور گیلان غرب- سومار واقع در استان کرمانشاه (مسیر رفت و برگشت)، محور کهورستان- لار (مسیر رفت و برگشت) واقع در استان هرمزگان محدوده‌های پل‌های کل متلی و پل قبل از سه راهی کهورستان)، محور شمشک- دیزین واقع در استان البرز (مسیر رفت و برگشت)، محور شهداد- نهبندان واقع در استان کرمان از کیلومتر ۴۳.۴۱ تا ۴۵.۴۱ (مسیر رفت و برگشت) و محور گچسر- فشم واقع در استان البرز (مسیر رفت و برگشت) به علت نبود ایمنی کافی تا اطلاع بعدی مسدود است.

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