به‌گزارش میراث‌آریا، شیوه‌نامه اجرایی نظام مدیریت، پایش و بهینه‌سازی مصرف آب و حامل‌های انرژی از سوی معاون اجرایی رئیس‌جمهوری به تمامی وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد.

این شیوه‌نامه در راستای اجرای دستور رئیس‌جمهوری در همایش حکمرانی هم‌افزا در ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ درباره ضرورت بهینه‌سازی مصرف آب و حامل‌های انرژی از طریق ارتقای کارآمدی حکمرانی، ترویج فرهنگ مصرف مناسب، تدوین و اجرای برنامه‌های کاهش مصرف در سطوح ملی و استانی و با هدف عبور از چالش‌های پیش رو، در جلسه ۲۳ تیرماه ۱۴۰۵ به تصویب رسیده و از زمان ابلاغ لازم‌الاجراست.

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