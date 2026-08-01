به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، ثبت‌جهانی پرونده «قلعه الموت و استحکامات وابسته» به‌عنوان نخستین خبر از بسته «۵ خبر خوب دولت» در هفته نخست مردادماه، بیانگر آن است که صیانت از میراث تمدنی ایران، امروز بخشی از راهبرد ملی برای تقویت هویت، ارتقای اعتبار بین‌المللی و افزایش قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران به شمار می‌آید.

در این اینفوگرافیک که از سوی دولت منتشر شده، ثبت جهانی مجموعه «قلعه الموت و استحکامات وابسته» در صدر مهم‌ترین دستاوردهای هفته قرار گرفته است؛ دستاوردی که پس از تصویب در چهل‌وهشتمین اجلاس کمیته میراث جهانی یونسکو، ایران را صاحب سی‌امین اثر فرهنگی ملموس ثبت‌شده در فهرست میراث‌جهانی کرد و برگ زرین دیگری بر کارنامه فرهنگی و تمدنی کشور افزود.

قرار گرفتن این موفقیت در جایگاه نخست اخبار امیدآفرین دولت، بیانگر نگاه راهبردی به ظرفیت‌های میراث‌فرهنگی در عرصه حکمرانی، دیپلماسی عمومی و تعاملات بین‌المللی است. ثبت جهانی «الموت» تثبیت بخشی از حافظه تاریخی ایران، معرفی یکی از برجسته‌ترین نمونه‌های معماری دفاعی و زیست در ارتفاعات و تقویت جایگاه تمدنی کشور در نظام جهانی حفاظت از میراث‌بشری محسوب می‌شود.

پرونده «قلعه الموت و استحکامات وابسته» با پیگیری‌های مستمر وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و مشارکت متخصصان، پژوهشگران و مدیران حوزه میراث‌فرهنگی، توانست نظر مثبت کمیته میراث‌جهانی یونسکو را جلب کند و به‌عنوان سی‌امین میراث‌فرهنگی ملموس ایران در این فهرست به ثبت برسد؛ رخدادی که افق‌های تازه‌ای را برای توسعه گردشگری فرهنگی، تقویت پژوهش‌های علمی، حفاظت پایدار از میراث تاریخی و معرفی هرچه گسترده‌تر ظرفیت‌های تمدنی ایران در سطح جهان می‌گشاید.

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