ظریفیان: «زنگ آخر» در حقیقت زنگ بیدارباش وجدان انسانی است/ مدرسه میناب، آزمون اخلاقی جهان معاصر

به گزارش خبرنگار میراثآریا، غلامرضا ظریفیان، عضو شورای راهبردی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، در آیین افتتاح نمایشگاه «زنگ آخر» در نجف اشرف، این رویداد را نمادی از مسئولیت فرهنگی و تاریخی در پاسداشت حقیقت دانست و گفت: «زنگ آخر» در واقع زنگ نخست بیدارباش وجدان انسانی است؛ رویدادی که با زبان هنر، افکار عمومی جهان را به تأمل درباره یکی از تلخترین رخدادهای معاصر فرا میخواند.
وی با اشاره به حمله به مدرسه شجره طیبه میناب و شهادت ۱۶۸ دانشآموز، اظهار کرد: آنچه در این مدرسه رخ داد، آزمونی بزرگ برای وجدان بشریت و نظام ارزشی جهان معاصر بود. هنگامی که قدرت نظامی به جای رویارویی با قدرت نظامی، مدرسه، کودک و فضای آموزش را هدف قرار میدهد، باید درباره معیارهای اخلاقی و انسانی حاکم بر نظم جهانی پرسشهای جدی مطرح کرد.
ظریفیان افزود: جهان امروز از حقوق بشر، کرامت انسان و حمایت از کودکان سخن میگوید، اما چنین رخدادهایی نشان میدهد که این مفاهیم زمانی اعتبار مییابند که در عمل نیز مورد التزام قرار گیرند. حمله به یک مدرسه و جان باختن دانشآموزان بیدفاع، یکی از آشکارترین مصادیق نقض ارزشهای انسانی و اخلاقی است که نباید در حافظه جهانی به فراموشی سپرده شود.
عضو شورای راهبردی وزارت میراثفرهنگی با تقدیر از برگزاری نمایشگاه «زنگ آخر» در نجف اشرف تصریح کرد: اقدام مشترک وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی و خانه هنر و اندیشه صریر، نمونهای ارزشمند از بهرهگیری از ظرفیت فرهنگ و هنر برای روایت حقیقت است. این مسیر باید با استفاده از همه ابزارهای فرهنگی و هنری از جمله هنرهای تجسمی، عکاسی، موسیقی، ادبیات و دیگر قالبهای هنری ادامه یابد تا پیام این فاجعه به افکار عمومی جهان منتقل شود.
وی تاکید کرد: اطمینان دارم هر اندازه این روایت صادقانهتر و گستردهتر به جهان عرضه شود، وجدان جهانی بیش از پیش نسبت به حقیقت آنچه رخ داده است، آگاه خواهد شد؛ زیرا حقیقت، حتی اگر با تاخیر شنیده شود، در نهایت راه خود را به سوی افکار عمومی باز خواهد کرد.
ظریفیان با تبیین پیام نمادین این نمایشگاه گفت: در حادثه مدرسه میناب، در حقیقت دو منظومه ارزشی در برابر یکدیگر قرار گرفتند؛ از یک سو کتاب، قلم، آموزش و آینده کودکان و از سوی دیگر جنگ، خشونت و ویرانگری. این تقابل، تقابل دو نگاه به انسان، آینده و تمدن بود.
وی خاطرنشان کرد: کودکان مظلوم یک منطقه محروم، با مظلومیت خود وجدان ملت ایران را متأثر کردند و بیتردید اگر این روایت بهدرستی بازگو شود، وجدان جهانی نیز نسبت به آن بیتفاوت نخواهد ماند. رسالت امروز نهادهای فرهنگی، حفظ این حافظه تاریخی و تبدیل آن به سرمایهای برای دفاع از کرامت انسان، صلح و عدالت است.
عضو شورای راهبردی وزارت میراثفرهنگی در پایان تاکید کرد: نمایشگاه «زنگ آخر» تلاشی فرهنگی برای ماندگار ساختن حقیقت، پاسداشت یاد کودکان شهید میناب و تقویت وجدان اخلاقی جامعه جهانی در برابر خشونت علیه بیگناهان است.
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