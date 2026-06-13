به گزارش خبرنگار میراثآریا، سیدرضا صالحیامیری، وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، امروز شنبه ۲۳ خردادماه ۱۴۰۵ در حاشیه یکصدوبیستوهشتمین نشست شورای اجرایی سازمان جهانی گردشگری در اسپانیا، طی نشستی با جمعی از نویسندگان، پژوهشگران، شخصیتهای سیاسی، اصحاب رسانه و حامیان ایران، به تبیین ابعاد جنگ تحمیلی اخیر علیه جمهوری اسلامی ایران، پیامدهای آن برای میراثفرهنگی، تحولات اجتماعی ناشی از این رخداد و چشماندازهای جدید منطقهای پرداخت.
وی در ابتدای سخنان خود با اشاره به ریشههای شکلگیری جنگ اخیر اظهار کرد: دشمنان ملت ایران این جنگ را بر ملت ما تحمیل کردند. رژیم صهیونیستی که از بدو شکلگیری موجودیت خود، حیاتش را در جنگ، اشغال و سرکوب تعریف کرده است، پس از ناکامی در مواجهه با قدرت ملی ایران، ایالات متحده آمریکا را نیز وارد میدان کرد تا پروژه جدیدی را علیه ملت ایران رقم بزند.
وزیر میراثفرهنگی افزود: در برابر این ائتلاف، یک قدرت سهگانه شامل ملت، دولت و نیروهای مسلح ایران شکل گرفت و مصمم شد در برابر بزرگترین ارتش جهان ایستادگی کند. امروز همان قدرتی که با بودجهای بالغ بر ۱۵۰۰ میلیارد دلار خود را بلامنازع میپنداشت، در منطقه گرفتار بنبست راهبردی شده است.
صالحیامیری با اشاره به مهمترین دستاوردهای اجتماعی این جنگ گفت: نخستین و بزرگترین دستاورد، آشکار شدن قدرت شگفتانگیز مردم ایران بود. بیش از صد شب، میلیونها ایرانی در خیابانها حضور یافتند و از دولت و نیروهای مدافع کشور حمایت کردند. نتیجه این مقاومت آن شد که پیشنهاد آتشبس از سوی همان طرفهایی مطرح شد که آغازگر جنگ بودند.
وی تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران هیچگاه آغازگر جنگ نبوده و نیست. اگر طرف مقابل تضمین دهد که تجاوزی علیه ملت ایران تکرار نخواهد شد، ایران نیز در مسیر صلح، ثبات و همزیستی حرکت خواهد کرد.
در ادامه این نشست، «کارلو فرندز» جامعهشناس اسپانیایی با ابراز نگرانی نسبت به سرنوشت آثار تاریخی ایران در جریان جنگ، پرسشی درباره میزان خسارتهای وارده به میراثفرهنگی کشور مطرح کرد.
صالحیامیری در پاسخ با ارائه آماری از وضعیت میراثفرهنگی ایران گفت: ایران دارای حدود یک میلیون اثر تاریخی شناساییشده است که تاکنون ۴۳ هزار اثر در فهرست آثار ملی و دهها اثر در فهرستهای جهانی به ثبت رسیدهاند. متأسفانه در جریان حملات اخیر، ۱۴۹ اثر تاریخی کشور در درجات مختلف بین ۱۰ تا ۹۰ درصد آسیب دیدند.
وی ادامه داد: بیشترین خسارتها در تهران و اصفهان ثبت شد. از جمله مجموعه جهانی کاخ گلستان و برخی بخشهای مجموعه تاریخی چهلستون دچار آسیب شدند. هماکنون مطالعات فنی و اقدامات حفاظتی اضطراری آغاز شده و پویشی ملی و بینالمللی برای مشارکت در مرمت این آثار در حال شکلگیری است.
وزیر میراثفرهنگی همچنین خاطرنشان کرد: با توجه به پیشبینیهای صورتگرفته، بیش از شش میلیون شیء تاریخی و موزهای کشور پیش از آغاز حملات به مخازن امن منتقل شد و خوشبختانه هیچیک از آثار منقول ارزشمند کشور آسیب ندیدند.
وی با اشاره به حمله به میراثفرهنگی ایران اظهار کرد: همانگونه که دوستان اسپانیایی اشاره کردند، تأسفبار است که موجودیتهایی فاقد پیشینه تمدنی، میراث چند هزار ساله بشریت را هدف قرار دهند. در مجموعه سعدآباد تهران درختان چناری وجود دارند که عمر آنها از عمر دولتهای مهاجم بیشتر است. این تفاوت میان تمدنهای ریشهدار و ساختارهای فاقد پشتوانه تاریخی است.
صالحیامیری از مکاتبات رسمی ایران با نهادهای بینالمللی نیز خبر داد و گفت: از یونسکو، وزرای میراثفرهنگی جهان و سازمانهای مسئول خواستهایم ضمن محکوم کردن این اقدامات، سازوکارهای بازدارنده جدیدی برای جلوگیری از حمله به مراکز تمدنی و فرهنگی جهان طراحی کنند.
در بخش دیگری از این نشست، وزیر میراثفرهنگی در پاسخ به پرسشی درباره فرصتهای ناشی از جنگ اخیر تصریح کرد: مهمترین فرصت، شکلگیری انسجامی کمنظیر در جامعه ایران بود. به عنوان فردی که بیش از ۴۵ سال در ساختارهای مدیریتی کشور حضور داشتهام، شهادت میدهم که هیچگاه ملت ایران را تا این اندازه متحد، مصمم و همدل ندیده بودم.
وی افزود: حتی بخشی از افرادی که پیشتر نسبت به ساختار رسمی کشور انتقاداتی داشتند، در جریان این جنگ در کنار ملت قرار گرفتند. هنگامی که از مردم خواسته شد آمادگی خود را برای دفاع از ایران اعلام کنند، بیش از ۳۱ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر با ثبت نام و کد ملی اعلام آمادگی کردند. این آمار نماد سرمایه اجتماعی عظیم ایران است.
صالحیامیری دومین دستاورد را شکسته شدن هیمنه آمریکا در منطقه دانست و گفت: سالها بود که کشورهای منطقه تحت فشار روانی و امنیتی قرار داشتند، اما مقاومت ایران نشان داد که در برابر قدرتهای بزرگ نیز میتوان ایستاد و از حقوق ملی دفاع کرد.
وزیر میراثفرهنگی در ادامه با اشاره به یکی از تلخترین رخدادهای جنگ اظهار کرد: در نخستین روزهای حملات، مدرسهای در میناب هدف قرار گرفت و ۱۶۸ کودک بیگناه به شهادت رسیدند. شدت انفجارها به اندازهای بود که پیکر بسیاری از این کودکان متلاشی شد. نمادی که امروز بر سینه دارم، یادآور کولهپشتی همین کودکان شهید است؛ کودکانی که قربانی سیاستهای جنگطلبانه شدند.
وی افزود: طراحان این حملات تصور میکردند با ایجاد رعب و وحشت، ملت ایران دچار فروپاشی روانی خواهد شد، اما نتیجه دقیقا برعکس بود و اراده ملی برای مقاومت تقویت شد.
صالحیامیری در پاسخ به پرسشی درباره جایگاه منطقهای ایران پس از جنگ نیز گفت: جمهوری اسلامی ایران به دنبال قدرتنمایی نیست؛ بلکه به دنبال صلح، همکاری و همزیستی با همسایگان است. با این حال ملت ایران تصمیم گرفته است در برابر هرگونه زیادهخواهی و تجاوز ایستادگی کند.
وی با تاکید بر پایان دوران یکجانبهگرایی افزود: جهان دیگر تکقطبی نیست. قدرتهای جدیدی در آسیا و سایر نقاط جهان ظهور کردهاند و نظم بینالمللی در حال تغییر است. ایران نیز اجازه نخواهد داد حقوق ملتش نادیده گرفته شود.
وزیر میراثفرهنگی در بخش دیگری از سخنان خود به سیاستهای گردشگری کشور اشاره کرد و گفت: ایران به لحاظ تنوع جاذبهها در زمره ده کشور جذاب جهان قرار دارد و بیش از ۲۰ گونه گردشگری از جمله گردشگری فرهنگی، مذهبی، طبیعی، خوراک، سلامت، عرفانی، جنگل، دریا و کویر را در خود جای داده است.
وی افزود: در چارچوب برنامه هفتم پیشرفت، دستیابی به ۱۵ میلیون گردشگر خارجی هدفگذاری شده است. اولویت نخست ایران در بازارهای هدف گردشگری، کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز با اشتراکات فرهنگی و تمدنی است؛ سپس کشورهای حوزه خلیجفارس، ترکیه و پاکستان، پس از آن چین و روسیه، کشورهای جنوب شرق آسیا و در نهایت سایر بازارهای جهانی قرار دارند.
صالحیامیری با اشاره به نتایج مطالعات میدانی گفت: بیش از ۹۸ درصد گردشگرانی که به ایران سفر کردهاند، رضایت خود را از این سفر اعلام کردهاند؛ موضوعی که نشان میدهد تصویر واقعی ایران با روایتهای ارائهشده در برخی رسانههای غربی فاصله جدی دارد.
وی در پایان با قدردانی از مواضع دولت و ملت اسپانیا در قبال ایران اظهار کرد: ملت ایران هرگز همراهی و صداقت مردم اسپانیا را فراموش نخواهد کرد. از همه شما دعوت میکنم به ایران سفر کنید و زیباییهای این سرزمین، تاریخ، فرهنگ و مهماننوازی مردم آن را از نزدیک ببینید.
وزیر میراثفرهنگی تاکید کرد: ایران، آن تصویری نیست که برخی رسانهها ترسیم میکنند. ایران سرزمین تمدن، انسانیت، فرهنگ و گفتوگوست و درهای آن به روی همه حقیقتجویان جهان گشوده است.
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