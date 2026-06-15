به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سیدرضا صالحی‌امیری، وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، صبح امروز دوشنبه ۲۵ خردادماه ۱۴۰۵ در آیین افتتاح هتل پنج‌ستاره آیریک اصفهان، با اشاره به همزمانی این رویداد با روزهای تاریخی مقاومت و پیروزی ملت ایران، اظهار کرد: ملت ایران در مقاطع مختلف تاریخ، از آزادسازی خرمشهر تا مقابله با تهدیدهای امروز، نشان داده است که در برابر دشمنان این سرزمین ایستادگی می‌کند و پیروزی را رقم می‌زند.

وی افزود: امروز نیز در شرایطی که ملت ایران با اقتدار از یک آزمون دشوار عبور کرده است، آغاز مسیر جدید توسعه گردشگری کشور را از اصفهان رقم می‌زنیم؛ انتخابی که مبتنی بر جایگاه تاریخی، تمدنی و فرهنگی این شهر در هویت ملی ایران است.

وزیر میراث‌فرهنگی با تاکید بر نقش محوری اصفهان در تاریخ و فرهنگ ایران تصریح کرد: اصفهان نشانه‌ای از تمدن ایران‌زمین است. تاریخ، فرهنگ، هنر، معماری، شعر، موسیقی و صنایع‌دستی ایران بدون اصفهان قابل روایت نیست و از همین روست که طی دو سال گذشته، هفتمین سفر خود به این استان را با آگاهی و برنامه‌ریزی انجام داده‌ام.

صالحی‌امیری ادامه داد: بارها گفته‌ام و امروز نیز تاکید می‌کنم که اگر اصفهان حرکت کند، ایران حرکت خواهد کرد. این استان به دلیل ظرفیت‌های کم‌نظیر خود می‌تواند پیشران توسعه فرهنگی، گردشگری و اقتصادی کشور باشد و ما وظیفه داریم موانع پیش‌روی این حرکت را برطرف کنیم.

وی سرمایه‌گذاری را مهم‌ترین پیشران توسعه گردشگری دانست و گفت: سرمایه، مقدس است و سرمایه‌گذاران باید مورد تکریم و حمایت قرار گیرند. وظیفه دولت، مدیریت استان و همه دستگاه‌های اجرایی، تسهیل مسیر سرمایه‌گذاری و رفع موانع پیش‌روی فعالان اقتصادی است تا اصفهان بتواند در جایگاهی شایسته در سطح ملی و بین‌المللی قرار گیرد.

وزیر میراث‌فرهنگی با اشاره به پیشینه تاریخی انتخاب اصفهان به‌عنوان پایتخت ایران در دوران صفویه اظهار کرد: هنگامی که صفویان پس از استقرار در اردبیل و قزوین، اصفهان را به‌عنوان پایتخت برگزیدند، این انتخاب بر پایه شناخت عمیق ظرفیت‌های این سرزمین صورت گرفت. امروز نیز با گذشت قرن‌ها، عظمت و حکمت آن انتخاب بیش از هر زمان دیگری آشکار است.

وی خطاب به جوانان و نسل آینده اصفهان گفت: شما وارثان یکی از بزرگ‌ترین کانون‌های تمدنی جهان هستید. اصفهان هویت، شناسنامه، افتخار و شرافت ایران است و حفظ و توسعه این میراث گران‌سنگ مسئولیتی تاریخی برای همه ما محسوب می‌شود.

صالحی‌امیری همچنین با ابلاغ سلام رئیس‌جمهوری به مردم اصفهان، از همراهی نمایندگان مجلس، مدیران استانی و مجموعه مدیریت شهری در مسیر توسعه استان قدردانی کرد و گفت: همدلی، انسجام و وفاق موجود در استان سرمایه‌ای ارزشمند برای آینده اصفهان است و می‌تواند زمینه‌ساز جهشی بزرگ در حوزه گردشگری و سرمایه‌گذاری باشد.

وی در ادامه با اشاره به ضرورت توسعه زیرساخت‌های اقامتی استان اظهار کرد: در حال حاضر ۹۹ هتل در استان اصفهان فعال است که تنها پنج واحد از آن‌ها در سطح پنج‌ستاره قرار دارند. این ظرفیت در مقایسه با جایگاه بین‌المللی اصفهان و همچنین استانداردهای شهرهای بزرگ گردشگری جهان و منطقه، کافی نیست.

وزیر میراث‌فرهنگی افتتاح هتل پنج‌ستاره آیریک را نماد تولد یک ظرفیت جدید در صنعت گردشگری کشور دانست و گفت: این مجموعه نماد شخصیت، منزلت و آینده اصفهان است. ما به ده‌ها پروژه مشابه نیاز داریم تا بتوانیم ظرفیت پذیرش میلیون‌ها گردشگر داخلی و خارجی را در این استان فراهم کنیم.

وی افزود: اصفهان باید به نقطه‌ای برسد که هر گردشگر در هر نقطه از جهان، هنگام انتخاب مقصد سفر، این شهر را در صدر گزینه‌های خود قرار دهد و از زیرساخت‌های استاندارد و متناسب با شأن این شهر تاریخی بهره‌مند شود.

صالحی‌امیری در پایان با اشاره به ظرفیت‌های مدیریتی استان اظهار کرد: اصفهان امروز از مدیرانی توانمند، دلسوز و آینده‌نگر برخوردار است و با تداوم همدلی میان دولت، مدیریت شهری، بخش‌خصوصی و مردم، آینده‌ای روشن در انتظار این استان خواهد بود. بی‌تردید هر اندازه اصفهان در مسیر توسعه و شکوفایی گام بردارد، ایران نیز در مسیر سربلندی، اقتدار و پیشرفت گام‌های بلندتری برخواهد داشت.

انتهای پیام/