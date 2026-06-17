به گزارش خبرنگار میراثآریا، سیدرضا صالحیامیری، وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، صبح امروز چهارشنبه ۲۷ خرداد ۱۴۰۵ در جریان بازدید از مجموعه دیجیکالا و دیدار با مدیران این شرکت، با تشریح چشمانداز توسعه صنایعدستی کشور، خواستار شکلگیری یک همکاری راهبردی میان دولت و بزرگترین سکوی تجارت الکترونیک ایران برای ساماندهی بازار صنایعدستی شد.
وی با اشاره به ظرفیت گسترده جامعه هنرمندان صنایعدستی کشور اظهار کرد: امروز بیش از ۶۳۰ هزار هنرمند صنایعدستی در کشور ثبت شدهاند و برآوردها نشان میدهد نزدیک به یک میلیون نفر دیگر نیز در منازل و کارگاههای خانگی به تولید صنایعدستی اشتغال دارند. این ظرفیت عظیم انسانی، سرمایهای کمنظیر برای اقتصاد فرهنگ ایران است که نیازمند شبکهای قدرتمند برای بازاریابی، فروش و صادرات است.
وزیر میراثفرهنگی با تاکید بر اینکه مسئله اصلی صنایعدستی ایران تولید نیست، افزود: چالشهای اصلی این حوزه در دو مفهوم کلیدی «خلاقیت و نوآوری» و «بازار» خلاصه میشود. صنایعدستی باید متناسب با ذائقه نسل جدید در داخل کشور و نیازهای بازارهای جهانی بازآفرینی شود. ماندن در گذشته و تکرار الگوهای سنتی بدون نوآوری، به معنای حرکت به سمت رکود خواهد بود.
صالحیامیری با بیان اینکه دیجیکالا از ظرفیت لازم برای ایفای نقش محوری در این حوزه برخوردار است، گفت: پیشنهاد ما این است که این مجموعه با هدفگذاری بلندمدت و برنامهای حداقل پنجساله، مسئولیت برندینگ، بازاریابی و توسعه بازار صنایعدستی ایران را برعهده بگیرد. اگر این اراده شکل بگیرد، دولت نیز همه توان خود را برای رفع موانع و تسهیل مسیر بهکار خواهد گرفت.
وی با اشاره به تجربه کشورهای موفق در اقتصاد صنایعدستی، بهویژه چین، تصریح کرد: چینیها توانستهاند با سازماندهی تولیدات خانگی و اتصال آنها به شبکههای گسترده توزیع و صادرات، سهم قابلتوجهی از بازار جهانی صنایعدستی را به خود اختصاص دهند. این تجربه میتواند برای ایران نیز الهامبخش باشد.
وزیر میراثفرهنگی در ادامه بر ضرورت حضور فعال صنایعدستی ایران در بازارهای جهانی تاکید کرد و گفت: مطالعات بازار و شناخت ذائقه مصرفکنندگان در مناطق مختلف جهان باید در اولویت قرار گیرد. بازارهای آسیای میانه، قفقاز، کشورهای عربی، جنوب شرق آسیا و اروپا از ظرفیتهای قابلتوجهی برای توسعه صادرات صنایعدستی ایران برخوردارند.
وی با اشاره به درخواست مقامات چینی برای حضور گستردهتر صنایعدستی ایران در آن کشور افزود: بازار چین با جمعیتی بالغ بر یک و نیم میلیارد نفر، فرصت ارزشمندی برای معرفی و عرضه محصولات ایرانی است و برگزاری نمایشگاههای تخصصی و ایجاد شبکههای فروش در این کشور میتواند زمینهساز تحولی مهم در صادرات صنایعدستی باشد.
صالحیامیری همچنین فرش دستباف را یکی از مهمترین ظرفیتهای مغفولمانده در تجارت الکترونیک کشور دانست و خطاب به مدیران دیجیکالا گفت: توصیه جدی ما ورود به بازار فرش دستباف ایران است؛ بازاری که در کنار صنایعدستی میتواند ارزش افزوده قابلتوجهی برای اقتصاد فرهنگ کشور ایجاد کند.
وی ایجاد نظام خرید تضمینی از هنرمندان را یکی دیگر از الزامات توسعه این حوزه برشمرد و خاطرنشان کرد: بسیاری از تولیدکنندگان صنایعدستی با مشکل سرمایه در گردش مواجهاند. اگر سازوکاری برای پیشخرید محصولات و تضمین بازار فروش ایجاد شود، امنیت اقتصادی تولیدکنندگان افزایش یافته و جهشی جدی در تولید شکل خواهد گرفت.
وزیر میراثفرهنگی با اشاره به ظرفیتهای کمنظیر استانهایی مانند اصفهان در تولید صنایعدستی اظهار داشت: بخش قابلتوجهی از تولیدات صنایعدستی کشور به دلیل ضعف بازاریابی در انبارها باقی مانده است. در حالی که بازار جهانی تشنه محصولات اصیل ایرانی است، باید حلقه اتصال میان تولیدکننده و بازار تقویت شود.
صالحیامیری برگزاری نمایشگاههای ملی و بینالمللی صنایعدستی، توسعه فروش آنلاین، ایجاد دفاتر بازاریابی در کشورهای هدف، بهرهگیری از شبکههای توزیع جهانی و استفاده از ظرفیت اینفلوئنسرها و فعالان فضای مجازی در بازارهای خارجی را از دیگر راهکارهای توسعه صادرات صنایعدستی برشمرد.
وی در پایان با تاکید بر آمادگی کامل وزارت میراثفرهنگی برای حمایت از این مسیر گفت: اگر دیجیکالا تصمیم بگیرد وارد این عرصه شود، همه ظرفیتهای وزارتخانه و دولت در کنار این مجموعه قرار خواهد گرفت. هدف ما ایجاد یک زنجیره منسجم از تولید تا فروش و صادرات است تا صدها هزار هنرمند صنایعدستی کشور از ثمرات آن بهرهمند شوند و صنایعدستی ایران جایگاه شایسته خود را در بازارهای جهانی به دست آورد.
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