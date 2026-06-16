به گزارش خبرنگار میراثآریا، سیدرضا صالحیامیری، وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی ایران، روز جمعه در گفتوگو با خبرگزاری افه تاکید کرد که اگر در روند مذاکرات پایان جنگ دخالتی از سوی طرفهای دیگر صورت نگیرد، دستیابی به توافق امکانپذیر است.
وی همچنین تصریح کرد که جلوگیری از این مداخلات، که بهطور مشخص اسرائیل را مسئول آن دانست، به اراده ایالات متحده بستگی دارد.
صالحیامیری در گفتوگویی که پس از حضور در یکصد و بیستوششمین نشست شورای اجرایی سازمان گردشگری ملل متحد در شهر تولدو اسپانیا انجام شد، گفت: اگر دخالت دیگران در مذاکرات وجود نداشته باشد، پایان جنگ امکانپذیر است. همهچیز اکنون به اراده آمریکاییها بستگی دارد که چگونه میخواهند این تلاشهای بازیگران مزاحم را خنثی کنند.
صالحیامیری در این گفتوگو که در سفارت جمهوری اسلامی ایران در مادرید و با ترجمه همزمان از فارسی به اسپانیایی انجام شد، اسرائیل را مسئول مانعتراشی در مسیر تلاشهای پیشین برای پایان دادن دائم به درگیریها دانست.
وی اظهار کرد: تا امروز در چندین نوبت توانسته بودیم در میز مذاکرات به نوعی توافق سیاسی اولیه دست پیدا کنیم، اما متغیری در این میان وجود دارد که نام آن رژیم صهیونیستی است؛ عاملی که در همه موارد گذشته مانع نهایی شدن توافق شده است.
وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی ایران همچنین معتقد است که «کارنامه بسیار سیاه» اسرائیل در فلسطین و لبنان نشان میدهد که این رژیم «هیچ ارتباطی با مفهومی به نام صلح ندارد.»
او افزود که ایران به دنبال «صلحی پایدار» است و هر توافقی باید «تضمینی برای جلوگیری از تکرار چنین جنایتی علیه سرزمین ایران» در خود داشته باشد.
اظهارات صالحیامیری یک روز پس از آن مطرح شد که دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، اعلام کرد جنگ پایان یافته است؛ اظهاراتی که پس از توافق دو طرف بر سر یک یادداشت تفاهم مطرح شد.
وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی ایران در ادامه این گفتوگو با خبرگزاری افه تاکید کرد: سیاست قطعی و رسمی جمهوری اسلامی ایران، همواره بر این اصل استوار بوده که ایران نه سلاح هستهای داشته است و نه علاقهای به داشتن آن دارد.
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