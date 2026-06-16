به گزارش خبرنگار میراث‌آریا سیدرضا صالحی‌امیری، وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ایران، برای شرکت در یکصد و بیست‌وششمین نشست شورای اجرایی سازمان گردشگری ملل متحد که در شهر تولدو اسپانیا برگزار شد، به این کشور سفر کرد. او پرچمدار «دیپلماسی فرهنگی در برابر ایران‌هراسی» است و از زمان حضور در دولت یازدهم و دوازدهم (۲۰۱۳ تا ۲۰۲۱) با نوعی رویکرد اصلاح‌طلبانه شناخته می‌شود. اما در روزگار جنگ، روایت جنگی بر همه‌چیز سایه می‌اندازد و یافتن روایتی متفاوت چندان آسان نیست.

صالحی‌امیری در دفتر سفیر ایران در مادرید، در کنار میزی که تصویر شهید قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران که در سال ۲۰۲۰ در بغداد توسط آمریکا ترور شد، بر آن قرار دارد و زیر پرتره‌های امام خمینی و شهید آیت‌الله خامنه‌ای، به پرسش‌های روزنامه «لارازون» پاسخ می‌دهد. او با آرامش سخن می‌گوید و تنها زمانی اندکی متأثر می‌شود که نشان نصب‌شده بر یقه کت خود را نشان می‌دهد؛ نشانی در یادبود ۱۶۸ کودک مدرسه‌ای در شهر میناب که به گفته او در نخستین روز جنگ بر اثر اصابت دو موشک جان باختند.

یک بار دیگر به نظر می‌رسد توافق میان ایران و آمریکا نزدیک است...

ایران صد روز است که در برابر قدرتمندترین ارتش جهان مقاومت کرده است. حمایت مردم در خیابان‌ها، نیروهای مسلح و دولت، دشمنان کشور را ناکام گذاشته است. ایران آغازگر این جنگ نبوده و تسلیم نیز نخواهد شد. به همین دلیل پیشنهاد آتش‌بس پذیرفته شد، اما هر آتش‌بسی باید حقوق ملت ایران را به رسمیت بشناسد. این را با صراحت می‌گویم؛ آمریکایی‌ها در باتلاق گرفتار شده‌اند. دشمنان ملت ایران به رهبری رژیم صهیونیستی، آمریکایی‌ها را تحریک کردند و به آنان گفتند که می‌توانند ظرف دو هفته ایران را وادار به تسلیم کنند.

آیا فکر می‌کنید بنیامین نتانیاهو ترامپ را فریب داده است؟

هیزم این آتش را رژیم صهیونیستی فراهم کرد. آمریکایی‌ها به دنبال راهی برای خروج از منطقه هستند، زیرا به هیچ‌یک از اهداف خود دست نیافته‌اند. آنان مدعی بودند که برای تأمین امنیت خلیج‌فارس به منطقه آمده‌اند، اما تنها نتیجه حضورشان ایجاد بی‌ثباتی و کشتار بوده است. کافی است آمریکایی‌ها منطقه را ترک کنند تا همه چیز به وضعیت عادی بازگردد.

اما آمریکایی‌ها مرتکب جنایت شدند؛ از جمله کشته شدن ۱۶۸ کودک بر اثر دو موشک آمریکایی. وجدان‌های بیدار جهان کجا هستند؟ این کودکان بی‌گناه چه گناهی داشتند؟ تا امروز دولت متکبر ترامپ و حاکمان بی‌تدبیر کاخ سفید هیچ عذرخواهی‌ای نکرده‌اند.

آیا فکر می‌کنید ترامپ با نگاه به انتخابات میان‌دوره‌ای ماه نوامبر از جنگ بهره‌برداری سیاسی کرده است؟

آمریکایی‌ها به تحریک رژیم صهیونیستی در دام افتادند. زمانی که وارد منطقه شدند، به اشتباه خود پی بردند. امروز تنها راه صلح و آرامش در منطقه خلیج‌فارس، خروج دشمنان ملت از این منطقه است.

پس از پایان جنگ، آیا زمان انجام اصلاحات سیاسی و حقوقی در کشور فرا خواهد رسید؟

ایران کشوری پویا است و ساختار حقوقی آن بر پایه آرای مردم بنا شده است. من خود عضو کابینه هستم و رأی اعتماد مجلس را دریافت کرده‌ام؛ مجلسی که با رأی مردم انتخاب می‌شود. من از سوی رئیس‌جمهور منصوب شده‌ام و رئیس‌جمهور نیز مستقیما با رأی مردم انتخاب می‌شود و سپس از مجلس رأی اعتماد می‌گیرد.

تمام ساختار سیاسی کشور به‌طور مستمر در حال رشد و تحول و همگام با تحولات جهانی است. در ذهنیت غرب و اروپا تصویری غیرواقعی از ایران شکل گرفته است. برای مثال در موضوع زنان، روایت‌ها و اطلاعات غیرواقعی فراوانی درباره زنان ایرانی وجود دارد.

من از شما دعوت می‌کنم به دانشگاه‌ها، خیابان‌ها، بازارها و هر مکانی که مایل هستید بروید و مستقیما با زنان، جوانان و مردم ایران گفت‌وگو کنید. ما نمی‌خواهیم برخی واقعیت‌های موجود را انکار کنیم؛ همان‌گونه که در اسپانیا و سراسر اروپا نیز چالش‌هایی وجود دارد. آیا کشوری در میان اعضای سازمان ملل می‌شناسید که با چالش مواجه نباشد؟ ما ملتی پویا هستیم و بیش از ۵۰ درصد جمعیت ما را جوانان تشکیل می‌دهند؛ نسلی که همواره در مسیر تحول، رشد و توسعه قرار دارد.

آخرین گزارش عفو بین‌الملل می‌گوید تعداد اعدام‌ها در ایران طی سال گذشته دو برابر شده است. نظر شما چیست؟

واقعیت‌های ایران در جهان به شکلی اغراق‌آمیز منتشر می‌شود، در حالی که واقعیت‌های دیگر کشورها پنهان می‌ماند. زمانی که نوبت به پوشش تحولات ایران می‌رسد، تلاش گسترده‌ای برای بزرگنمایی رخدادها صورت می‌گیرد، اما درباره سایر کشورها کمتر کسی تمایل دارد بر مشکلات و واقعیت‌های موجود تمرکز کند.

بخش عمده پرونده‌های دستگاه قضایی که به این موضوع مربوط می‌شود، در حوزه قاچاق مواد مخدر قرار دارد. واقعیت ایران با آنچه در رسانه‌های غربی گفته یا تصویر می‌شود متفاوت است. حتی در اوج جنگ نیز مردم و جامعه زندگی روزمره خود را ادامه می‌دادند.

درباره آیت‌الله مجتبی خامنه‌ای گمانه‌زنی‌های زیادی مطرح شده است، زیرا مدتی است در انظار عمومی دیده نشده است. آیا می‌توانید بگویید او اکنون کجاست؟

وی در وضعیت کاملا مطلوبی قرار دارد و کشور را مدیریت می‌کند و هدایت و فرماندهی کلان امور را در اختیار دارد. امور ایران تحت هدایت رهبری ایشان در حال پیشرفت است.

در پایان می‌خواهم یک سؤال فوتبالی بپرسم، زیرا شما رئیس پیشین کمیته ملی المپیک ایران بوده‌اید. تیم ملی ایران در جام جهانی تا کجا پیش خواهد رفت؟

تحلیلگران فوتبال در ایران معتقدند که ما به مرحله بعدی رقابت‌ها صعود خواهیم کرد. اما اجازه دهید نکته‌ای را صادقانه بگویم؛ بسیاری از جوانان ما دوست دارند اسپانیا قهرمان جام جهانی امسال شود.

متن کامل و اصلی گفت‌وگو را در اینجا بخوانبد.

انتهای پیام/