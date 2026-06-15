۲۵ خرداد ۱۴۰۵ - ۲۲:۲۰

پیام تسلیت وزیر میراث‌فرهنگی در پی درگذشت بهروز رضوی

پیام تسلیت وزیر میراث‌فرهنگی در پی درگذشت بهروز رضوی

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، در پیامی درگذشت بهروز رضوی، پیشکسوت عرصه گویندگی کشور را تسلیت گفت.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، در متن پیام وزیر میراث‌فرهنگی آمده است: درگذشت استاد فرهیخته و صدای ماندگار فرهنگ و هنر ایران، زنده‌یاد بهروز رضوی، موجب تأثر شد.

آن مرحوم با دهه‌ها حضور مؤثر در عرصه رسانه، گویندگی و فرهنگ، نقشی ارزشمند در ارتقای ذوق و آگاهی عمومی و پاسداشت زبان و ادب فارسی ایفا کرد و خاطره صدای گرم و ماندگار او در حافظه فرهنگی ایرانیان جاودانه خواهد ماند.

اینجانب درگذشت این هنرمند و پیشکسوت ارجمند را به خانواده محترم او، جامعه رسانه‌ای و فرهنگی کشور، هنرمندان و دوستداران آن مرحوم تسلیت عرض کرده و از درگاه خداوند متعال برای آن فقید سعید رحمت و غفران الهی و برای بازماندگان معزز صبر و شکیبایی مسئلت دارم.

انتهای پیام/

کد خبر 1405032502324
مهدی نورعلی
دبیر مهدی نورعلی

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