به گزارش خبرنگار میراثآریا، در متن پیام وزیر میراثفرهنگی آمده است: درگذشت استاد فرهیخته و صدای ماندگار فرهنگ و هنر ایران، زندهیاد بهروز رضوی، موجب تأثر شد.
آن مرحوم با دههها حضور مؤثر در عرصه رسانه، گویندگی و فرهنگ، نقشی ارزشمند در ارتقای ذوق و آگاهی عمومی و پاسداشت زبان و ادب فارسی ایفا کرد و خاطره صدای گرم و ماندگار او در حافظه فرهنگی ایرانیان جاودانه خواهد ماند.
اینجانب درگذشت این هنرمند و پیشکسوت ارجمند را به خانواده محترم او، جامعه رسانهای و فرهنگی کشور، هنرمندان و دوستداران آن مرحوم تسلیت عرض کرده و از درگاه خداوند متعال برای آن فقید سعید رحمت و غفران الهی و برای بازماندگان معزز صبر و شکیبایی مسئلت دارم.
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