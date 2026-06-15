به گزارش میراثآریا، محمدجعفر قائمپناه، معاون اجرایی رئیسجمهوری روز دوشنبه ۲۵ خردادماه جاری در نشست سراسری استانداران، شهرداران و بخشداران کشور که با حضور رئیسجمهوری مسعود پزشکیان برگزار شد، ضمن گرامیداشت یاد شهدا، رزمندگان و همه افرادی که در عرصههای دفاعی و دیپلماسی از حقوق ملت ایران دفاع کردند، گزارشی جامع از وضعیت مصرف آب، برق، گاز و سوخت کشور و راهکارهای مدیریت این حوزهها ارائه کرد.
او در ابتدای سخنان خود با تبریک پیروزی ملت ایران و قدردانی از تلاشهای نیروهای مسلح، اعضای شورای عالی امنیت ملی و فعالان عرصه دیپلماسی، اظهار کرد: آرامش و اقتدار امروز کشور حاصل ایثار شهدا، رزمندگان و همه کسانی است که در دفاع از حقوق ملت ایران نقشآفرینی کردهاند.
کاهش منابع آبی و ضرورت اصلاح الگوی مصرف
قائمپناه با اشاره به کاهش بارشها در اثر تغییرات اقلیمی گفت: میزان بارش کشور طی ۱۷ سال گذشته حدود ۲۰ میلیمتر کاهش یافته و افزایش دمای هوا نیز فشار مضاعفی بر منابع آبی وارد کرده است. در حال حاضر میزان برداشت سالانه آب با حجم آب تجدیدپذیر کشور تقریباً برابر شده و از مجموع ۶۰۹ محدوده آب زیرزمینی کشور، ۴۲۷ محدوده در وضعیت ممنوعه یا ممنوعه بحرانی قرار دارند.
او افزود: از مجموع ۹۲ میلیارد مترمکعب آب مصرفی کشور، حدود ۸۰ میلیارد مترمکعب در بخش کشاورزی مصرف میشود. هدررفت بالا در این بخش ناشی از تبخیر، آبیاری غرقابی، کشت محصولات آببر و برداشتهای غیرمجاز است.
معاون اجرایی رئیسجمهوری با اشاره به سرانه مصرف آب خانگی گفت: میانگین مصرف آب خانگی در کشور ۱۹۵ لیتر در روز برای هر نفر است، در حالی که این رقم باید به ۱۳۵ لیتر کاهش یابد.
او همچنین با بیان اینکه بهرهوری اقتصادی آب در کشور پایین است، اظهار کرد: به ازای هر مترمکعب آب مصرفی، در ایران حدود ۵ دلار تولید ناخالص داخلی ایجاد میشود، در حالی که این شاخص در جهان ۲۲ دلار و در کشورهای توسعهیافته ۵۷ دلار است.
خوزستان، فارس و کرمان در صدر مصرف آب کشاورزی
قائمپناه با اشاره به آمار مصرف آب کشاورزی استانها گفت: استان خوزستان با حدود ۲۵ میلیارد مترمکعب، فارس و کرمان هر کدام با حدود ۶ میلیارد مترمکعب، بیشترین مصرف آب کشاورزی کشور را دارند.
او تأکید کرد: اگر مطابق اهداف برنامه هفتم توسعه، مصرف آب کشاورزی از ۸۰ میلیارد مترمکعب به ۶۴ میلیارد مترمکعب کاهش یابد، بخش قابل توجهی از مشکلات آبی کشور برطرف خواهد شد.
معاون اجرایی رئیسجمهوری از تدوین شاخصهای استانی برای کاهش مصرف آب خبر داد و گفت: در صورت اجرای برنامههای کاهش مصرف در چند استان پرمصرف، امکان صرفهجویی حدود ۹ میلیارد مترمکعب آب وجود دارد؛ رقمی که معادل کل مصرف آب شرب کشور است.
راهکارهای پیشنهادی برای مدیریت آب
او مهمترین راهکارهای مدیریت مصرف آب را شامل تحویل حجمی آب به کشاورزان، نصب کنتورهای هوشمند، مقابله با برداشتهای غیرمجاز، کاهش تبخیر در شبکههای انتقال، اصلاح الگوی کشت، کاهش سطح زیرکشت اراضی کمبازده، جایگزینی محصولات کمآببر و توسعه کشت گلخانهای عنوان کرد.
قائمپناه همچنین بر جداسازی آب فضای سبز از آب شرب، بازچرخانی آب، اصلاح شبکههای انتقال، نصب تجهیزات کاهنده مصرف و اعمال جرایم بازدارنده برای مصارف بیش از الگو تأکید کرد.
او با اشاره به مصرف بالای آب در برخی استانها گفت: خوزستان با سرانه ۲۴۸ لیتر در روز بالاترین مصرف آب شرب را دارد و سیستان و بلوچستان با ۱۴۶ لیتر کمترین میزان مصرف را ثبت کرده است.
ناترازی ۸ هزار مگاواتی برق در ماههای گرم
معاون اجرایی رئیسجمهوری در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت برق کشور پرداخت و گفت: ظرفیت نصبشده برق کشور حدود ۱۰۰ هزار مگاوات است که در دولت چهاردهم حدود ۵ هزار مگاوات به آن افزوده شده است.
او افزود: با وجود کاهش حدود ۴۷۰۰ مگاواتی مصرف در دوران جنگ، پیشبینی میشود در ماههای اوج مصرف، کشور با ناترازی حدود ۸ هزار مگاواتی برق مواجه شود.
قائمپناه استانهای تهران، خوزستان، فارس، اصفهان و خراسان رضوی را از جمله استانهای دارای بالاترین مصرف برق در فصول گرم و سرد معرفی کرد.
او راهکارهای مدیریت مصرف برق را شامل تنظیم ساعات کاری ادارات و اصناف، استفاده حداکثری از نور طبیعی، کاهش روشناییهای غیرضروری، آمادهسازی مولدهای اضطراری، توسعه نیروگاههای خورشیدی، گسترش انرژیهای تجدیدپذیر و جایگزینی لامپهای پرمصرف با LED عنوان کرد.
معاون اجرایی رئیسجمهوری پیشنهاد داد سهمیه مشخصی از برق تولیدی کشور به هر استان اختصاص یابد تا استانها بتوانند از محل صرفهجویی و توسعه انرژیهای تجدیدپذیر، ظرفیت مصرف خود را افزایش دهند.
هشدار درباره ناترازی گاز در زمستان
قائمپناه با اشاره به وضعیت گاز کشور اظهار کرد: در زمستان سال گذشته حدود ۳۰۰ میلیون مترمکعب ناترازی گاز وجود داشت و آسیبهای واردشده به برخی تأسیسات انرژی نیز موجب تشدید این وضعیت شده است.
او گفت: در صورت تداوم روند فعلی، احتمال افت فشار و قطع گاز در ۱۵۳ شهر کشور و بروز مشکلات برای بیش از ۳۳.۵ میلیون مشترک در فصل سرد وجود دارد.
معاون اجرایی رئیسجمهوری با اشاره به چالش وارونگی هوا و محدودیت مصرف سوختهای جایگزین افزود: افزایش مصرف مازوت نیز میتواند پیامدهای زیستمحیطی جدی بهویژه در شهرهایی مانند تهران، اراک، البرز و اصفهان به همراه داشته باشد.
او مهمترین راهکارهای مدیریت مصرف گاز را تنظیم دمای ساختمانها روی حداکثر ۲۰ درجه، هوشمندسازی موتورخانهها، نصب شیرهای ترموستاتیک، بهینهسازی ساختمانهای دولتی، کاهش فضاهای اداری غیرضروری، مدیریت ساعات فعالیت سیستمهای گرمایشی و جلوگیری از هدررفت انرژی عنوان کرد.
ضرورت مدیریت مصرف بنزین
قائمپناه همچنین به وضعیت مصرف سوخت اشاره کرد و گفت: کشور امسال با کمبود حدود ۱۰ میلیون لیتر بنزین در روز مواجه است و در صورت ادامه روند فعلی، نیاز به واردات بنزین افزایش خواهد یافت.
او افزود: در سال گذشته در ماههای اوج مصرف، کسری بنزین به ۲۵ میلیون لیتر در روز رسید و تداوم این روند میتواند سالانه حدود ۵ میلیارد دلار هزینه واردات سوخت به کشور تحمیل کند.
معاون اجرایی رئیسجمهوری، استفاده از حملونقل عمومی، محدودسازی پارکینگ ادارات دولتی، توسعه سوختهای جایگزین، اجرای طرحهای ترافیکی، گسترش دورکاری، فرهنگسازی برای روزهای بدون خودرو و توسعه دوچرخهسواری را از مهمترین راهکارهای کاهش مصرف سوخت دانست.
تشکیل ستادهای بهینهسازی مصرف انرژی در استانها
قائمپناه در پایان خواستار تشکیل ستادهای بهینهسازی مصرف انرژی در سراسر کشور شد و تأکید کرد: لازم است برای هر استان، با همکاری وزارتخانههای نیرو، نفت و جهاد کشاورزی، شاخصهای مشخص و قابل اندازهگیری در حوزه مصرف آب، برق، گاز و سوخت تعیین شود.
او گفت: این شاخصها باید به صورت ماهانه پایش شوند تا میزان موفقیت استانها در تحقق اهداف کاهش مصرف مشخص شود.
معاون اجرایی رئیسجمهوری همچنین بر ضرورت گفتوگوی صریح با مردم درباره محدودیتهای ناشی از شرایط اقتصادی و آثار جنگ، جلب مشارکت نهادهای مدنی و گروههای مرجع، و مدیریت انتظارات عمومی تأکید کرد و افزود : عبور از شرایط فعلی نیازمند یک اجماع ملی برای مدیریت مصرف و استفاده بهینه از منابع کشور است.
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