به گزارش میراثآریا، جلسه پیگیری مصوبات سفر رئیسجمهوری به استان قم روز دوشنبه ۲۵ خردادماه جاری به ریاست محمدجعفر قائمپناه، معاون اجرایی رئیسجمهوری و سرپرست نهاد ریاست جمهوری و با حضور اکبر بهنامجو استاندار قم، مدیران دستگاههای اجرایی و نمایندگان بانکهای عامل برگزار شد.
قائمپناه در این نشست با تاکید بر عزم دولت برای تحقق کامل وعدههای رئیسجمهوری به مردم قم، اظهار کرد: همه دستگاهها باید با هماهنگی و پیگیری مستمر، زمینه اجرای کامل مصوبات سفر را فراهم کنند تا آنچه در سفر از طرف رئیس جمهوری به مردم وعده داده شده است به نتیجه برسد.
او با اشاره به حجم اعتبارات و تسهیلات اختصاصیافته به استان قم در جریان سفر رئیسجمهوری گفت: مجموع مصوبات سفر بیش از ۹ هزار و ۱۴۲ میلیارد تومان بوده و علاوه بر آن، بیش از ۲۴ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی برای اجرای طرحهای مختلف در نظر گرفته شده است که از نظر حجم و گستردگی، در میان سفرهای استانی دولت کمنظیر بوده است.
معاون اجرایی رئیسجمهوری با تشریح روند اجرای مصوبات افزود: از مجموع ۱۴ مصوبه عمرانی استان، ۱۳ مصوبه مربوط به سفر رئیسجمهور و یک مصوبه نیز در ادامه به آن افزوده شده است. بر اساس گزارشهای ارائهشده، سازمان برنامه و بودجه، دستگاههای اجرایی و مدیریت استان بخش قابل توجهی از تعهدات مالی خود را محقق کردهاند و روند اجرای پروژهها در وضعیت قابل قبولی قرار دارد.
قائمپناه در ادامه با اشاره به وضعیت تسهیلات بانکی مصوب برای استان قم تصریح کرد: تاکنون حدود ۸۹ درصد تسهیلات پیشبینیشده به بانکها معرفی شده، اما بخشی از این پروندهها هنوز در مرحله بررسی قرار دارد یا با انصراف مواجه شده است. انتظار دولت این است که بانکها با نگاه حمایتی و در چارچوب قوانین و مقررات، همکاری بیشتری برای پرداخت این تسهیلات داشته باشند.
او خطاب به مدیران بانکها تاکید کرد: وقتی رئیسجمهوری برای توسعه یک استان تعهدی را اعلام میکند، همه دستگاهها و بانکها باید برای تحقق آن همراهی کنند. انتظار داریم بانکهای دولتی و خصوصی در اجرای تعهدات خود نسبت به مصوبات سفر اهتمام ویژهای داشته باشند تا زمینه ایجاد اشتغال، رونق تولید، توسعه گردشگری و پیشرفت استان فراهم شود.
سرپرست نهاد ریاست جمهوری همچنین از پیگیری مستمر عملکرد بانکها در اجرای تعهدات سفرهای استانی خبر داد و گفت: دولت روند اجرای مصوبات را بهصورت دقیق رصد میکند و انتظار دارد همه بانکها و دستگاههای مسئول، وظایف خود را در قبال مصوبات سفر رئیسجمهور بهطور کامل انجام دهند.
او در بخش دیگری از سخنان خود با قدردانی از عملکرد استانداری قم در جذب اعتبارات و پیشبرد پروژههای عمرانی اظهار کرد: در مقایسه با بسیاری از استانها، قم در جذب اعتبارات و پیشرفت پروژهها عملکرد مناسبی داشته و این موضوع نشاندهنده تلاش و پیگیری مجموعه مدیریت استان است.
قائمپناه در پایان با اشاره به جایگاه ویژه قم در کشور گفت: قم به دلیل جایگاه مذهبی، فرهنگی و بینالمللی خود، از اهمیت خاصی برخوردار است و هر میزان که در توسعه زیرساختها، اشتغال، خدمات عمومی و ارتقای کیفیت زندگی مردم این استان سرمایهگذاری شود، آثار آن در سطح ملی نمایان خواهد شد.
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