۲۵ خرداد ۱۴۰۵ - ۰۷:۳۳

اصفهان در مدار تحول گردشگری و صنایع‌دستی؛ صالحی‌امیری برای افتتاح پروژه‌های راهبردی و دیدار با سرمایه‌گذاران و فعالان صنایع‌دستی وارد نصف‌جهان شد

اصفهان در مدار تحول گردشگری و صنایع‌دستی؛ صالحی‌امیری برای افتتاح پروژه‌های راهبردی و دیدار با سرمایه‌گذاران و فعالان صنایع‌دستی وارد نصف‌جهان شد

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، صبح امروز دوشنبه ۲۵ خردادماه ۱۴۰۵ در سفری یک‌روزه وارد اصفهان شد؛ سفری که با محوریت توسعه زیرساخت‌های گردشگری، حمایت از سرمایه‌گذاری، تقویت زیست‌بوم صنایع‌دستی و بررسی روند اجرای پروژه‌های راهبردی این حوزه، از اهمیت ویژه‌ای در مسیر ارتقای جایگاه اصفهان به‌عنوان یکی از کانون‌های اصلی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کشور برخوردار است.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سیدرضا صالحی‌امیری، وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، صبح امروز دوشنبه ۲۵ خردادماه ۱۴۰۵ در سفری یک‌روزه وارد استان اصفهان شد تا ضمن افتتاح یکی از پروژه‌های مهم اقامتی کشور، روند اجرای برنامه‌ها و طرح‌های توسعه‌ای حوزه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی را از نزدیک مورد بررسی قرار دهد.

این سفر در شرایطی انجام می‌شود که اصفهان به‌عنوان یکی از مهم‌ترین قطب‌های تاریخی، فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ایران، نقش محوری در سیاست‌های کلان وزارت میراث‌فرهنگی برای توسعه گردشگری پایدار، جذب سرمایه‌گذاری و صیانت از میراث تمدنی کشور ایفا می‌کند.

برنامه‌های وزیر در این سفر شامل افتتاح یک هتل پنج‌ستاره، حضور در جمع سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی حوزه گردشگری، نشست با هنرمندان و فعالان صنایع‌دستی به مناسبت هفته صنایع‌دستی و همچنین بازدید از چندین پروژه و طرح در دست اجرا در حوزه‌های گردشگری، میراث‌فرهنگی و صنایع‌دستی است.

بازدید از پروژه‌های زیرساختی و سرمایه‌گذاری استان نیز از دیگر بخش‌های این سفر است؛ پروژه‌هایی که بهره‌برداری از آن‌ها می‌تواند به ارتقای ظرفیت‌های اقامتی، افزایش اشتغال، رونق اقتصاد محلی و تقویت جایگاه اصفهان در نقشه گردشگری ایران و منطقه کمک کند.

انتهای پیام/

کد خبر 1405032502190
مهدی نورعلی
دبیر مهدی نورعلی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha