بهگزارش خبرنگار میراثآریا، این نشست صمیمی امروز سهشنبه یکم اردیبهشت 1405، در محل سالن جلسات ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان مرکزی، برگزار شدو
حسین محمودی مدیرکل میراثفرهنگی استان مرکزی در این نشست با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و تأکید بر رسالت همهجانبه خانواده بزرگ میراثفرهنگی در ترویج فرهنگ ایثار و فداکاری، اظهار کرد: ایثارگران سرمایههای معنوی کشورند و ملت ایران همواره قدردان رشادتها و فداکاریهای آنان است. ما در مجموعه میراثفرهنگی تلاش میکنیم تا فرهنگ ایثار و مقاومت را در قالب رویدادها، موزهها، آثار تاریخی و فعالیتهای فرهنگی زنده نگه داریم.
او افزود: توجه ویژه وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی به خانواده شهدا و ایثارگران، نشاندهنده عمق باور مدیریتی به ارزشهای انقلاب اسلامی است.
سردار قاسمی نیز در سخنانی ضمن تقدیر از خدمات ایثارگران ادارهکل مرکزی، بر اهمیت توجه به مسائل معیشتی، فرهنگی و اجتماعی این قشر والا تأکید کرد و گفت: ما وظیفه داریم با تمام توان از خانواده شهدا و جانبازان حمایت کنیم، چرا که امنیت، عزت و افتخارات امروز کشور مدیون خون پاک آنان است.
در پایان این مراسم، از تعدادی از خانوادههای معظم شهدا، جانبازان و ایثارگران با اهدا لوح سپاس تجلیل بهعمل آمد و نشست با قرائت دعای سلامتی مقام معظم رهبری و یاد شهدای گرانقدر به پایان رسید.
