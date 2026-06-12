به گزارش خبرنگار میراث آریا، محمد اتابکی امروز جمعه ۲۲ خرداد ۱۴۰۵، با اعلام این خبر اظهار کرد: همزمان با روز جهانی صنایع‌دستی، مراسمی با حضور نصیری فرماندار شازند، حمیدی‌پور شهردار شازند، الهام سیمایی معاون صنایع‌دستی اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان مرکزی، جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی و هنرمندان صنایع‌دستی شهرستان روز گذشته در محل بازارچه صنایع‌دستی شهر شازند برگزار شد.

رئیس اداره میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی شهرستان شازند افزود: در این مراسم ضمن گرامیداشت جایگاه ارزشمند صنایع‌دستی و نقش هنرمندان در حفظ و ترویج میراث فرهنگی، از تلاش‌ها و فعالیت‌های فعالان این حوزه تقدیر به عمل آمد.

او تصریح کرد: در پایان این آیین، گواهی مهر اصالت صنایع‌دستی به خانم مریم ملکی، هنرمند صنایع‌دستی شهرستان شازند، اهدا شد که این موفقیت ارزشمند نشان‌دهنده توانمندی و خلاقیت هنرمندان این شهرستان در عرصه صنایع‌دستی است.



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