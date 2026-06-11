چهارمین نکوداشت محلات و روز ملی گل در پارک سرچشمه محلات برگزار شد

به گزارش خبرنگار میراث آریا، مهدی لعل‌بار امروز پنجشنبه ۲۱ خردادماه ۱۴۰۵با اشاره به برگزاری چهارمین نکوداشت محلات و روز ملی گل اظهار کرد: آیین افتتاح این رویداد فرهنگی، گردشگری و اقتصادی روز گذشته با حضور حسن خزائی‌پور فرماندار، محمد جلالی نماینده مجلس شورای اسلامی، عزیز تقی‌زاده شهردار، مصطفی مرزبان معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، حمیدرضا کتانفروش رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان و جمعی از مدیران و مسئولان استانی و شهرستانی در محل پارک سرچشمه محلات برگزار شد.

رئیس اداره میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی شهرستان محلات افزود: شهرستان محلات به عنوان پایتخت گل ایران، همواره جایگاه ویژه‌ای در تولید، پرورش و صادرات گل و گیاه زینتی داشته و برگزاری روز ملی گل و نکوداشت محلات بستری مناسب برای معرفی هرچه بیشتر ظرفیت‌های منحصربه‌فرد این شهرستان در حوزه‌های گردشگری، کشاورزی، صنایع‌دستی و سرمایه‌گذاری فراهم می‌کند.

او در پایان تصریح کرد: این رویداد با هدف پاسداشت هویت تاریخی و فرهنگی محلات، معرفی توانمندی‌های اقتصادی و گردشگری شهرستان و ایجاد زمینه تعامل میان فعالان حوزه گل و گیاه، گردشگری و سرمایه‌گذاران برگزار شده و برنامه‌های متنوع فرهنگی، هنری و نمایشگاهی در طول برگزاری آن پیش‌بینی شده است.



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