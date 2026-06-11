به گزارش خبرنگار میراث آریا، مهدی لعلبار امروز پنجشنبه ۲۱ خردادماه ۱۴۰۵ گفت: همزمان با برگزاری چهارمین دوره نکوداشت محلات و روز ملی گل، نمایشگاه صنایعدستی و سوغات محلی با مشارکت هنرمندان بازارچه صنایعدستی پارک سرچشمه محلات در محل این مجموعه افتتاح شد.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان محلات افزود: در این نمایشگاه آثار متنوعی از رشتههای سبدبافی، گیوهبافی، پیکرتراشی، چرم و کیف، سفال، میناکاری، قلاببافی و انواع سوغات محلی در معرض دید بازدیدکنندگان قرار گرفته است.
او تصریح کرد: این نمایشگاه به مناسبت فرا رسیدن روز جهانی صنایعدستی و با همکاری شهرداری و شورای اسلامی شهر محلات، کانون بانوان و هنرمندان شهرستان برگزار شده و با استقبال مطلوب گردشگران و شهروندان همراه بوده است.
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