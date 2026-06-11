به گزارش خبرنگار میراث آریا، مهدی لعلبار امروز پنجشنبه ۲۱ خردادماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: مصطفی مرزبان، معاون گردشگری ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان مرکزی، از مجموعه گردشگری کشاورزی «نوشلند» بازدید کرد و از نزدیک در جریان روند فعالیتها و خدمات این مجموعه قرار گرفت.
رئیس اداره میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی شهرستان محلات افزود: مجموعه گردشگری کشاورزی نوشلند بهتازگی فعالیت خود را در بخشی از گلخانههای شهرستان محلات آغاز کرده و با بهرهگیری از ظرفیتهای کمنظیر گل و گیاه این شهرستان، زمینهای مناسب برای توسعه گردشگری کشاورزی و جذب گردشگران فراهم آورده است.
او تصریح کرد: معاون گردشگری استان در این بازدید ضمن تبریک به بهرهبردار مجموعه بهدلیل راهاندازی این واحد گردشگری و شیوه خلاقانه فعالیت آن، بر اهمیت توسعه زیرساختهای گردشگری کشاورزی تأکید کرد.
لعل بار خاطرنشان کرد: مرزبان همچنین آمادگی ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان مرکزی و واحد گردشگری را برای هرگونه همکاری و حمایت در راستای توسعه، ارتقای خدمات و بهبود فعالیتهای این مجموعه اعلام کرد و آن را گامی مؤثر در تنوعبخشی به محصولات گردشگری شهرستان محلات دانست.
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