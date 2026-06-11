به گزارش خبرنگار میراث آریا، حسین محمودی امروز پنجشنبه ۲۱ خردادماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: همزمان با روز جهانی صنایعدستی نشستی با جمعی از هنرمندان، صنعتگران و فعالان این عرصه در سالن جلسات سپهبد شهید محمد پاکپور ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان مرکزی برگزار شد.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان مرکزی افزود: در این نشست، هنرمندان صنایعدستی ضمن ارائه دیدگاهها، پیشنهادها و مطالبات خود، به طرح مشکلات و چالشهای موجود در زمینه تولید، بازاریابی، فروش و حمایتهای مورد نیاز پرداختند.
او تصریح کرد: شنیدن مستقیم مسائل و دغدغههای هنرمندان و تلاش برای رفع موانع پیشروی آنان از اولویتهای این ادارهکل است و نتایج این نشستها میتواند در برنامهریزیهای آتی حوزه صنایعدستی مؤثر باشد.
در پایان این نشست، بر تداوم تعامل و هماندیشی با هنرمندان و بهرهگیری از ظرفیتهای آنان برای توسعه و رونق صنایعدستی استان تأکید و با اهدای لوح از هنرمندان این عرصه تقدیر شد.
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