۲۱ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۰:۱۷

نشست مدیرکل میراث‌فرهنگی استان مرکزی با هنرمندان صنایع‌دستی به مناسبت روز جهانی صنایع‌دستی برگزار شد

نشست مدیرکل میراث‌فرهنگی استان مرکزی با هنرمندان صنایع‌دستی به مناسبت روز جهانی صنایع‌دستی برگزار شد

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان مرکزی از برگزاری نشست صمیمی با هنرمندان صنایع‌دستی استان به مناسبت روز جهانی صنایع‌دستی خبر داد و گفت: این نشست با هدف بررسی مسائل، دغدغه‌ها و ظرفیت‌های فعالان این حوزه برگزار شد.

به گزارش خبرنگار میراث آریا، حسین محمودی امروز پنجشنبه ۲۱ خردادماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: همزمان با روز جهانی صنایع‌دستی نشستی با جمعی از هنرمندان، صنعتگران و فعالان این عرصه در سالن جلسات سپهبد شهید محمد پاکپور اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان مرکزی برگزار شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان مرکزی افزود: در این نشست، هنرمندان صنایع‌دستی ضمن ارائه دیدگاه‌ها، پیشنهادها و مطالبات خود، به طرح مشکلات و چالش‌های موجود در زمینه تولید، بازاریابی، فروش و حمایت‌های مورد نیاز پرداختند.

او تصریح کرد: شنیدن مستقیم مسائل و دغدغه‌های هنرمندان و تلاش برای رفع موانع پیش‌روی آنان از اولویت‌های این اداره‌کل است و نتایج این نشست‌ها می‌تواند در برنامه‌ریزی‌های آتی حوزه صنایع‌دستی مؤثر باشد.

در پایان این نشست، بر تداوم تعامل و هم‌اندیشی با هنرمندان و بهره‌گیری از ظرفیت‌های آنان برای توسعه و رونق صنایع‌دستی استان تأکید و با اهدای لوح از هنرمندان این عرصه تقدیر شد.
 

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کد خبر 1405032101771
رضا تربتی
دبیر مهدی ارجمند

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