همایش بزرگ شیرخوارگان حسینی در حرم مطهر حضرت معصومه(س) برگزار شد

به گزارش خبرنگار میراثآریا، همایش شیرخوارگان حسینی روز جمعه ۲۹ خرداد ۱۴۰۵ در آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س) با حضور باشکوه مادران و کودکان شیرخواره برگزار شد.
در این آیین که با حضور پرشور خانوادهها و زائران در شبستان امام خمینی(ره) بارگاه ملکوتی حضرت معصومه(س) ترتیب یافت؛ مادران، نوزادان خود را با لباسهای سبز و سربندهای «یا علیاصغر(ع)» به یاد کوچکترین شهید دشت کربلا در آغوش گرفتند و در سوگ حضرت علیاصغر(ع) عزاداری کردند.
شرکتکنندگان در این آیین معنوی با قرائت مرثیه و نوحهخوانی، یاد و خاطره حضرت علیاصغر(ع)، کودک ۶ ماهه حضرت سیدالشهداء(ع) که در واقعه عاشورا به شهادت رسید، را گرامی داشتند و بر تداوم راه ایثار، مقاومت و فداکاری خاندان عصمت و طهارت(ع) تأکید کردند.
حجتالاسلاموالمسلمین سیداحمد حسینی، سخنران این مراسم، در سخنانی با اشاره به پیامهای قیام عاشورا گفت: فرهنگ عاشورا سرشار از درسهای ایثار، مقاومت و تربیت نسل مؤمن و انقلابی است و خانوادهها نقش مهمی در انتقال این ارزشها به نسلهای آینده دارند.
او با تأکید بر اهمیت جایگاه خانواده در جامعه اسلامی افزود: یکی از جلوههای مهم فرهنگ دینی، توجه به تربیت فرزند صالح و تقویت فرهنگ فرزندآوری در جامعه است که میتواند زمینهساز شکلگیری نسلی مؤمن، آگاه و مسئولیتپذیر باشد.
این همایش با قرائت زیارت عاشورا با نوای سیدعلی حسینیتبار و مداحی مسعود زمانی، سیدعلی حسینینژاد، علی حبیبزاده و سیدعلی حسینیتبار برگزار شد.
همچنین فرزندان شیرخواره شهدای جنگ تحمیلی اخیر استان قم به همراه مادرانشان در این محفل نورانی حضور داشتند.
آیین جهانی شیرخوارگان حسینی هر ساله در نخستین جمعه ماه محرم در ایران و دهها کشور دنیا برگزار میشود و مادران با حضور در این مراسم، عشق و ارادت خود به حضرت علیاصغر(ع) کودک ۶ ماهه امام حسین(ع) و نهضت عاشورا ابراز میکنند.
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