برگزاری همایش شیرخوارگان حسینی فردا در کهگیلویه و بویراحمد

به گزارش میراث آریا، نیما فولادی گفت: همایش جهانی شیرخوارگان حسینی فردا جمعه ۲۹ خرداد از ساعت ۸ با حضور گسترده مادران و نوزادان در مصلاها، مساجد و حسینیه‌های سراسر استان برگزار می‌شود.

مسئول اجرایی مجمع جهانی حضرت علی‌اصغر (ع) در کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه این آیین معنوی در یاسوج خیابان شهادت ۶ حسینیه مسجد النبی (دفتر نماینده ولی فقیه و امام جمعه یاسوج) برگزار می‌شود، ادامه داد: در این مراسم، مادران با پوشاندن لباس‌های سبز و سفید به نوزادان خود، ارادتشان را به حضرت علی‌اصغر (ع)، کوچک‌ترین شهید واقعه عاشورا، ابراز می‌کنند.

او گفت: امسال این همایش با تأکید بر نقش محوری مادران در انتقال فرهنگ عاشورا به نسل‌های آینده و همچنین گرامیداشت یاد شهدای مظلوم کودک در ایران برگزار خواهد شد.

فولادی از عموم مردم، به‌ویژه مادران دارای فرزند شیرخوار، دعوت کرد تا با حضور در این اجتماع بزرگ معنوی، در ترویج فرهنگ ایثار، مقاومت و پیام انسان‌ساز نهضت حسینی سهیم باشند.

مسئول اجرایی مجمع جهانی حضرت علی‌اصغر (ع) در کهگیلویه و بویراحمد افزود: همایش شیرخوارگان حسینی فرصتی برای تجدید عهد با آرمان‌های عاشورا و نمایش وحدت و همدلی خانواده‌های حسینی در دفاع از ارزش‌های دینی و انسانی است.

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