به ‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، بهزاد احمدی فارسانی، روز سه‌شنبه ۲۶ خرداد ۱۴۰۵ در آیین تجلیل از برگزیدگان مرحله استانی دومین دوره مسابقات قرآن و عترت وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در سالن جلسات اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قم؛ با عرض تسلیت ایام ماه محرم، به نقش فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه اشاره و بیان کرد: شهداء با عمل به ارزش‌های دینی و قرآنی از جان خود گذشتند؛ از این‌رو باید همه عنایت بیش‌تری به خانواده‌های گرانقدر شهیدان و ایثارگران داشته باشیم.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قم؛ با تأکید بر اهمیت عمل به آموزه‌های قرآن کریم تصریح کرد: قرآن، کلام الهی و خواندن آن ارزشمند است؛ ولی مهم‌تر از آن، عمل به دستورات و آموزه‌های این کتاب آسمانی است.

احمدی ادامه داد: اگر کسی قرآن بخواند؛ اما در رفتار و کردار خود به آن عمل نکند، از اهداف اصلی این کتاب الهی فاصله گرفته است و باید تلاش کنیم، مفاهیم قرآنی در رفتار و تعاملات روزمره ما نیز نمایان باشد.

او با قدردانی از دست‌اندرکاران برگزاری جلسات هفتگی قرائت قرآن مجید در این اداره‌کل اظهار کرد: این جلسات که به صورت منظم با حضور کارمندان برگزار می‌شود، فرصتی برای انس بیش‌تر با قرآن و یادگیری مفاهیم آن است.

دومین دوره مسابقات قرآن و عترت وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی به کوشش معاونت قرآن و عترت مرکز مقاومت بسیج وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی برگزار شد.

مرحله کشوری این مسابقات در روزهای نهم و دهم تیر امسال در تهران برگزار می‌شود.

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