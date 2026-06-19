حرم مطهر تا جمکران مسیر تشییع رهبر شهید انقلاب در قم تعیین شد

به ‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، اکبر بهنام‌جو روز پنجشنبه ۲۸ خرداد ۱۴۰۵ در جلسه هماهنگی مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید که با حضور معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور و جمعی از مسئولان استانی و ملی در سالن جلسات امام جواد(ع) استانداری قم برگزار شد، اظهار کرد: پس از بررسی‌های کارشناسی و برگزاری نشست‌های متعدد، مسیر حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) تا مسجد مقدس جمکران به عنوان محور اصلی تشییع پیکر رهبر شهید در قم در نظر گرفته شده است.

استاندار قم بیان کرد: از همان لحظات نخست پس از شهادت رهبر انقلاب، احتمال برگزاری مراسم تشییع در قم مطرح بود و جلساتی برای برنامه‌ریزی این رویداد برگزار شد.

او افزود: پس از اعلام رسمی نیز روند برنامه‌ریزی با جدیت بیش‌تری دنبال شد و یکی از مهم‌ترین موضوعات، تعیین محور اصلی تشییع بود که در نشست‌های متعدد با حضور کارشناسان امنیتی، اطلاعاتی، شهرداری و بخش‌های عمرانی مورد بررسی قرار گرفت.

بهنام‌جو ادامه داد: در نهایت برای محور تشییع سه گزینه در نظر گرفته شد که بر اساس جمع‌بندی انجام‌شده، مسیر حرم مطهر تا مسجد مقدس جمکران به عنوان محور اصلی انتخاب شده است.

استاندار قم، با اشاره به تجربه‌های پیشین قم در برگزاری مراسم‌های بزرگ ملی و مذهبی گفت: این شهر پیش از این نیز مراسم تشییع مراجع، سردار شهید حاج قاسم سلیمانی و شهید آیت‌الله رئیسی را میزبانی کرده و زیرساخت‌های لازم برای برگزاری چنین مراسم‌هایی فراهم است.

او با اشاره به حضور گسترده مردم قم در روزهای اخیر اضافه کرد: حضور شبانه مردم در این مدت بی‌نظیر بوده و اجتماعات مردمی به مجالس عزاداری تبدیل شده است، با این حال پیش‌بینی می‌شود، جمعیت شرکت‌کننده در مراسم تشییع رهبر شهید چندین برابر این تجمع‌ها باشد.

بهنام‌جو خاطرنشان کرد: با توجه به این که مراسم وداع و تشییع در تهران نیز برگزار می‌شود؛ انتظار می‌رود، بخشی از جمعیت از یک روز قبل در قم حضور داشته باشند و میزبانی از آنان افتخار مردم این استان است.

استاندار قم اظهار کرد: بر اساس برآوردها، جمعیت قابل توجهی از خارج کشور نیز قم را برای حضور در مراسم تشییع انتخاب کرده‌اند و پیش‌بینی می‌شود، این مراسم با حضور میلیونی مردم برگزار شود.

او با اشاره به شرایط آب‌وهوایی قم گفت: با توجه به گرمای هوا و پیش‌بینی دمای حدود ۴۵ درجه در سایه در روز مراسم، تلاش می‌شود؛ در صورت ورود پیکر مطهر در شب، مراسم تشییع از ساعت ۵ صبح آغاز و تا حدود ساعت ۱۱ به پایان برسد.

بهنام‌جو از استان‌ها خواست همان‌ گونه که در سالگرد ارتحال امام خمینی(ره) برای اعزام و سامان‌دهی زائران برنامه‌ریزی می‌کنند، در این مراسم نیز با برنامه‌ریزی مناسب اقدام کنند تا میزبانی شایسته‌ای از شرکت‌کنندگان صورت گیرد.

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