مراسم چهلم رهبر شهید انقلاب در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) برگزار شد

به ‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، مراسم بزرگداشت چهلمین روز شهادت حضرت آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای (ره) رهبر شهید انقلاب اسلامی، شامگاه چهارشنبه ۱۹ فروردین ۱۴۰۵، با شرکت مراجع عظام تقلید، علما، مسئولان کشوری و استانی و اقشار مختلف مردم در فضایی آکنده از معنویت و حماسه در شبستان امام خمینی(ره) حرم مطهر حضرت معصومه(س) شهر قم برگزار شد.

در این آیین آیت‌الله جعفر سبحانی از مراجع عظام تقلید؛ آیت‌الله سیدمحمد سعیدی امام جمعه قم؛ اکبر بهنام‌جو استاندار قم؛ امیرعباس بقایی فرماندار قم؛ جمعی از مدیران استان از جمله بهزاد احمدی فارسانی مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قم و جمع کثیری از فضلا، طلاب و شخصیت‌های برجسته حضور داشتند، مردم مؤمن و انقلابی با در دست داشتن تصاویر رهبر شهید(ره) و حضرت آیت‌الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای، بر تداوم راه ولایت تأکید کردند.

تلاقی پرچم‌های برافراشته جمهوری اسلامی ایران و حزب‌الله لبنان در صحن و سرای حرم مطهر، جلوه‌ای از اقتدار و وحدت اُمت اسلام را در برابر دیدگان جهانیان به تصویر می‌کشید؛ تصویری که گویای استقامت ۴۰روزه ملتی بود که پیوند میان میدان و خیابان را در سخت‌ترین آزمون‌های تاریخ معاصر حفظ کردند.

عضو هیأت علمی جامعه ‌المصطفی العالمیه، در این مراسم با تبیین فراز و فرودهای ۴۰ روز اخیر، این برهه را قطعه‌ای تعیین‌کننده در تاریخ معاصر ایران خواند.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین ناصر رفیعی با اشاره به هجمه بی‌سابقه محور شرارت صهیونیستی‌آمریکایی برای ضربه به تمدن و نظام ایران گفت: دشمن با سودای تجزیه و تسلیم بی‌قید و شرط ایران وارد میدان شد؛ ولی امروز بعد از ۴۰ روز، تحلیلگران خودشان صراحتاً از شکست آمریکا و رژیم صهیونیستی سخن می‌گویند.

او به حماسه‌آفرینی فرماندهان، رزمندگان و صبر خانواده‌هایی که تا ۱۰ شهید تقدیم کردند، اشاره کرد و افزود: این ۴۰ روز، نماد دست برتر ایران در دنیا بود؛ روزهایی که به فضل الهی و با تکیه بر منظومه فکری رهبرمان، دشمن را خوار و ذلیل کردیم.

عضو هیأت علمی جامعه ‌المصطفی العالمیه در بخشی از سخنان خود، به تشریح مبانی فکری رهبر شهید انقلاب پرداخت و تأکید کرد: تدبیر ۳۷ ساله ایشان پس از امام راحل(ره)، چنان استحکام فکری و ساختاری در کشور ایجاد کرده است که با وجود فقدان فرماندهان و شخصیت‌های بزرگ، ارکان نظام لرزش به خود ندید.

رفیعی با اشاره به استخراج بیش از ۶۰ مورد از ویژگی‌های شخصیتی معظم‌له، به تبیین ۱۰ شاخصه کلیدی تحت عنوان «منظومه فکری رهبر شهید» پرداخت و نخستین و زیربنایی‌ترین ویژگی ایشان را خدامحوری برشمرد.

او خاطرنشان کرد: ایمان عمیق به نصرت الهی، همان رمزی بود که در سخت‌ترین گردنه‌ها، آرامش را به قلب ملت پمپاژ می‌کرد.

بخش پایانی سخنان عضو هیأت علمی جامعه ‌المصطفی العالمیه، به ضرورت شناخت دقیق و حمایت از حضرت آیت‌الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اختصاص داشت.

رفیعی با یادکرد از ایشان به عنوان فرزند خلف و ادامه‌دهنده مسیر سلف صالح، از نخبگان و تبیین‌گران خواست تا در مجالس و منابر، به تبیین ویژگی‌های شخصیتی و علمی رهبر جدید انقلاب بپردازند تا جامعه بیش‌ازپیش با درایت و توانمندی‌های ایشان در صیانت از آرمان‌های انقلاب آشنا شود.

گفتنی است، رژیم جعلی و کودک‌کُش صهیونیستی و آمریکا از روز شنبه ۹ اسفند ماه ۱۴۰۴ در حالی حوالی ساعت ۹:۴۰ صبح حملات گسترده‌ای علیه مناطقی در مرکز تهران را آغاز کردند که دور چهارم مذاکرات ایران و ایالات متحده آمریکا پس از جنگ ۱۲روزه، در ژنو (سوئیس) و به میزبانی عمان در حال برگزاری بود.

این تجاوزهای بزدلانه و مغایر همه قواعد و اصول بین‌المللی همچنان تا امروز ادامه دارد؛ اما ایستادگی نظام و ملت و رشادت نیروهای نظامی کشورمان، دشمن زبون را در تحقق اهداف شوم خود ناکام و زمین‌گیر کرده است تا از سر استیصال به حملات کورکورانه به مراکز غیرنظامی و فرهنگی و در ادامه به اقدام‌های بزدلانه تروریستی علیه مردم غیرنظامی و همچنین حمله به زیرساخت‌هایی که طبق قوانین بین‌الملل جنایت جنگی محسوب می شود، روی آورد.

