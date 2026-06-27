به گزارش خبرنگار میراثآریا، اکبر بهنامجو در دیدار با مسئولان هیئت حضرت علیاصغر(ع) و سازمان نظام مهندسی استان قم، با بیان این که باید امکانات مورد نیاز زائران و سوگواران آیین تشییع رهبر شهید، حضرت آیتاللهالعظمی امام خامنهای(ره)، فراهم شود، بر استفاده از ظرفیت فضاهای مردمی برای اسکان موقت مهمانان این مراسم تأکید کرد.
استاندار قم، با ارائه پیشنهادی خاطرنشان کرد: فضای محل برگزاری این مراسم برای اسکان موقت زائران و فراهمسازی بستر مناسب عزاداری حفظ و آمادهسازی شود.
بر اساس این گزارش، مسئولان این هیئت و سازمان نظام مهندسی از این پیشنهاد استقبال کردند و مقرر شد، تمهیدهای لازم در این خصوص اندیشیده شود.
آیین تشییع رهبر شهید، حضرت آیتاللهالعظمی امام سیدعلی خامنهای(ره)، روز ۱۶ تیرماه جاری در شهر قم برگزار میشود و مسیر این مراسم از حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) تا مسجد مقدس جمکران تعیین شده است.
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