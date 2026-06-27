جلسه کارگروه اسکان و خدمات مراسم بدرقه «آقای شهید ایران» برگزار شد

به گزارش خبرنگار میراثآریا، جلسه کارگروه اسکان و خدمات مراسم بدرقه «آقای شهید ایران» روز شنبه ۶ تیر ۱۴۰۵ به ریاست بهزاد احمدی فارسانی، مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان قم در سالن جلسات این ادارهکل برگزار شد.
بهزاد احمدی فارسانی، مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان قم در این جلسه، با اشاره به آمادگی مراکز اقامتی استان در پذیرایی از شرکتکنندگان در آیین بدرقه «آقای شهید ایران» در قم گفت: تمام سعی خود را انجام میدهیم تا به بهترین شکل، پذیرای مردم در این مراسم باشیم.
مهدی اصفهانیان مقدم، معاون خدمات شهری و محیطزیست شهرداری قم نیز، از آمادگی شهرداری قم در ارائه خدمات به شرکتکنندگان در مراسم بدرقه «آقای شهید ایران» در قم خبر داد.
در این جلسه مهدی نصر اصفهانی معاون گردشگری ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان قم و مدیران رؤسای انجمنهای مراکز اقامتی استان قم نیز حضور داشتند و دیدگاههای خود را برای هر چه بهتر از برگزار شدن این مراسم بیان کردند.
مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب، روز ۱۶ تیرماه جاری در شهر قم برگزار میشود.
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