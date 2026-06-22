برگزاری نخستین نشست مدیران مؤسسات آموزشی گردشگری قم

به گزارش خبرنگار میراثآریا، نخستین جلسه مدیران مؤسسات آموزشی گردشگری استان قم در سال جاری، روز یکشنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ در معاونت گردشگری ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان قم برگزار شد.
مدیران مؤسسات آموزشی گردشگری استان قم به ارائه گزارشی از فعالیتهای انجامشده در سالهای اخیر پرداختند و برنامهها و رویکردهای آینده مجموعههای خود را تشریح و دیدگاهها و پیشنهادهای خود را پیرامون مسائل مطرحشده، بیان کردند.
همچنین در این نشست و با استناد به بند ۲۱ دستورالعمل اجرایی «آموزشهای تخصصی کوتاهمدت گردشگری»، با رأی مدیران مؤسسات، نماینده آنان برای عضویت در شورای آموزش استان و معرفی به عنوان نماینده استان قم در جامعه حرفهای مؤسسات آموزشی گردشگری کشور به مدت یک سال انتخاب شد.
بر اساس این گزارش، معصومه عسگری گرجی، مدیرعامل مؤسسه آموزش گردشگری «فروغ تمدن کویر»، به عنوان نماینده مؤسسات آموزشی گردشگری استان قم برای عضویت در شورای آموزش استان به مدت یک سال انتخاب شد.
این جلسه با حضور مهدی نصر اصفهانی، معاون گردشگری و سرمایهگذاری ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان قم برگزار شد.
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